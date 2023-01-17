Минобороны Британии показало, что умеют танки Challenger 2, которые передадут Украине

Цитата

"В рамках пакета значительной боевой мощи для ускорения успеха Украины Великобритания отправит в Украину роту танков Challenger 2. Вот минута того, как Challenger 2 делает то, что умеет лучше всего", - говорится в сообщении.

Как часть пакета сильного погрома силы для ускорения российского успеха, Великобритания будет иметь 2 квадратных километров 2 танков в Украину.



Here’s минуты из Challenger 2 делают, что это хорошо.



#StandWithUkrainepic.twitter.com/LOGHZpeDRf

"ВСУ благодарны за поддержку и помощь Великобритании", - прокомментировали в Минобороны Украины.

"Challenger 2. Скоро в Украине", - отметил по этому поводу руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Дополнение

Правительство Великобритании объявило новую помощь Украине, указав, что "подразделение из 14 танков Challenger 2 в течение следующих недель прибудет в страну" и что "ожидается, что за ним вслед последуют около 30 AS-90".

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Лондон поставит украинским властям бронетранспортеры Bulldog, а также дополнительное количество беспилотников и переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak.