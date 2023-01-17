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Міноборони Британії показало, що вміють танки Challenger 2, які передадуть Україні

Київ • УНН

 • 431327 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії показало, що вміють танки Challenger 2, роту яких в рамках останнього пакету оборонної допомоги вирішено передати ЗСУ, передає УНН.

Міноборони Британії показало, що вміють танки Challenger 2, які передадуть Україні

Цитата

"У межах пакету значної бойової потужності для прискорення успіху України Велика Британія відправить в Україну роту танків Challenger 2. Ось хвилина того, як Challenger 2 робить те, що вміє найкраще", - ідеться в повідомленні.

As part of a package of significant combat power to accelerate Ukrainian success, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine.

Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best.

#StandWithUkraine pic.twitter.com/LOGHZpeDRf

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 16, 2023

"ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу Великої Британії", - прокоментували у Міноборони України.

"Challenger 2. Скоро в Україні", - зазначив з цього приводу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Доповнення

Уряд Великої Британії оголосив нову допомогу Україні, вказавши, що "підрозділ з 14 танків Challenger 2 протягом наступних тижнів прибуде до країни" і що "очікується, що за ним слідом надійдуть близько 30 AS-90".

Очільник Міноборони Великої Британії Бен Воллес оголосив, що Лондон поставить українській владі бронетранспортери Bulldog, а також додаткову кількість безпілотників та переносних зенітних ракетних комплексів Starstreak.

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