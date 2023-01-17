Міноборони Британії показало, що вміють танки Challenger 2, які передадуть Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністерство оборони Великої Британії показало, що вміють танки Challenger 2, роту яких в рамках останнього пакету оборонної допомоги вирішено передати ЗСУ, передає УНН.
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"У межах пакету значної бойової потужності для прискорення успіху України Велика Британія відправить в Україну роту танків Challenger 2. Ось хвилина того, як Challenger 2 робить те, що вміє найкраще", - ідеться в повідомленні.
As part of a package of significant combat power to accelerate Ukrainian success, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine.
Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/LOGHZpeDRf
"ЗСУ вдячні за підтримку та допомогу Великої Британії", - прокоментували у Міноборони України.
"Challenger 2. Скоро в Україні", - зазначив з цього приводу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Доповнення
Уряд Великої Британії оголосив нову допомогу Україні, вказавши, що "підрозділ з 14 танків Challenger 2 протягом наступних тижнів прибуде до країни" і що "очікується, що за ним слідом надійдуть близько 30 AS-90".
Очільник Міноборони Великої Британії Бен Воллес оголосив, що Лондон поставить українській владі бронетранспортери Bulldog, а також додаткову кількість безпілотників та переносних зенітних ракетних комплексів Starstreak.