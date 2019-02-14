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Министры обороны Украины и Румынии согласовали совместные действия по безопасности в Черном море

Министры обороны Украины и Румынии согласовали совместные действия по безопасности в Черном море

Киев  •  УНН

 • 14293 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Брюсселе Министры обороны Украины и Румынии согласовали совместные действия по безопасности в Черном море, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В рамках рабочего визита в Брюссель, 14 февраля, министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу с Министром национальной обороны Румынии Габриэль-Беньямином Лешем.

“Во время двусторонней встречи Степан Полторак и Габриэль-Беньямин Леш согласовали совместные действия для безопасности в Черном море и заключения дополнительных соглашений, которые будут способствовать развитию двустороннего сотрудничества, в частности, в области военно-технического сотрудничества”, — указано в сообщении.

Напоминаем, Российская Федерация нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, когда приблизила к границе с Украиной ракетные комплексы “Искандер”. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время брифинга в Брюсселе после заседания министров обороны НАТО.

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