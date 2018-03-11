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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 33976 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 49592 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53265 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 100937 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Министр иностранных дел Венгрии заявил, что в ОБСЕ поддержали идею открыть наблюдательную миссию на Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что в ОБСЕ поддержали идею открыть наблюдательную миссию на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 11789 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что получил письмо из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором говорится об открытии наблюдательной миссии организации в Закарпатье. Об этом говорится в сообщении венгерской правящей партии "Фидес", пишет УНН.

Петер Сиярто заявил, что неоднократно консультировался по поводу создания в Закарпатье наблюдательной миссии ОБСЕ с представителями организации. В состав миссии вошли 12 представителей ОБСЕ.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства Венгрии, генеральный секретарь ОБСЕ и верховный комиссар по правам человека положительно отреагировали на просьбу прислать мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатье.

Сиярто отметил, что не даст разделить венгров и манипулировать общественным мнением. Также он заявил, что его страна будет бороться за венгров, проживающих за ее пределами.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Венгрии заявило, что выступает за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье и ожидает от Украины обеспечения безопасности венгров в этом регионе.

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