Министр иностранных дел Венгрии заявил, что в ОБСЕ поддержали идею открыть наблюдательную миссию на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что получил письмо из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором говорится об открытии наблюдательной миссии организации в Закарпатье. Об этом говорится в сообщении венгерской правящей партии "Фидес", пишет УНН.
Петер Сиярто заявил, что неоднократно консультировался по поводу создания в Закарпатье наблюдательной миссии ОБСЕ с представителями организации. В состав миссии вошли 12 представителей ОБСЕ.
По словам руководителя внешнеполитического ведомства Венгрии, генеральный секретарь ОБСЕ и верховный комиссар по правам человека положительно отреагировали на просьбу прислать мониторинговую миссию ОБСЕ в Закарпатье.
Сиярто отметил, что не даст разделить венгров и манипулировать общественным мнением. Также он заявил, что его страна будет бороться за венгров, проживающих за ее пределами.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Венгрии заявило, что выступает за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье и ожидает от Украины обеспечения безопасности венгров в этом регионе.
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