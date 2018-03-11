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Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що в ОБСЄ підтримали ідею відкрити спостережну місію на Закарпатті

Міністр закордонних справ Угорщини заявив, що в ОБСЄ підтримали ідею відкрити спостережну місію на Закарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що отримав листа з Організації з безпеки та співробітництва в Європі, в якому йдеться про відкриття спостережної місії організації на Закарпатті. Про це йдеться у повідомленні угорської урядової партії “Фідес”, пише УНН.

Петер Сіярто заявив що неодноразово консультувався з приводу створення на Закарпатті спостережної місії ОБСЄ з представниками організації. До складу місії увійшли 12 представників ОБСЄ.

За словами керівника зовнішньополітичного відомства Угорщини, генеральний секретар ОБСЄ та верховний комісар з прав людини позитивно відреагували на прохання надіслати моніторингову місію ОБСЄ на Закарпаття.
Сіярто наголосив, що не дасть розділити угорців та маніпулювати громадською думкою. Також він заявив, що його країна буде боротися за угорців, які мешкають за її межами.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Угорщини заявило, що виступає за введення місії ОБСЄ в Закарпатті і очікує від України гарантування безпеки угорців в цьому регіоні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Етнічні угорці на мітингу в Румунії вимагали собі самостійності

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