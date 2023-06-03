Министр иностранных дел Германии высказалась об аресте путина на саммите БРИКС

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 18338 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 70132 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 115369 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 115052 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 263908 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132687 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121386 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371422 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83588 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136363 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
0м/с
72%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130296 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 28622 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110701 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76339 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 15685 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 263905 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292561 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371419 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 346891 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394345 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76374 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 110730 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130332 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170284 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79509 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Министр иностранных дел Германии высказалась об аресте путина на саммите БРИКС

Киев • УНН

 • 1150480 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ответила на вопрос о возможности ареста президента россии владимира путина на саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР), пишет Deutsche Welle, передает УНН.

Министр иностранных дел Германии высказалась об аресте путина на саммите БРИКС

Детали

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за соблюдение норм международного права, отвечая на вопрос о возможности ареста президента россии владимира путина на саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

"Международное право ясно по этому поводу. Международное право ясно дает понять: военные преступники, те, кто несет ответственность за ведение агрессивных войн, они в конце концов будут привлечены к ответственности", - ответила Бербок на вопрос, ожидает ли она, что власти ЮАР арестуют путина, если он поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге.

По словам Бербок, дискуссия о возможном аресте путина ясно дала понять, что война в Украине - это не локальный конфликт, и путину "уже так просто участвовать в международных конференциях".

"Это еще раз делает очевидным, что эта агрессивная война со стороны россии не является сугубо европейским делом, а касается всего мира", - сказала Бербок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Депортацию украинских детей признали геноцидом. ПАСЕ приняла резолюцию

Напомним

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выписал ордер на арест путина, который обвиняется в преступлениях, связанных с незаконным вывозом детей из оккупированных районов Украины в россию. Это означает, что страны, принимающие юрисдикцию МУС, обязаны задержать российского президента. 

В связи с этим особое внимание сосредоточено на саммите лидеров стран БРИКС, включая россию. Встреча запланирована на август в ЮАР, которая ратифицировала Римский статут МУС и признает юрисдикцию суда. путин получил официальное приглашение на саммит.

В начале мая правительство ЮАР сообщило о предоставлении дипломатического иммунитета участникам саммита. Отмечается, что это стандартная практика для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке, независимо от уровня участия. В правительственном заявлении акцентируется, что предоставление иммунитета для встреч БРИКС не отменяет "ни одного ордера, который может быть выдан любым международным трибуналом в отношении любого участника конференции".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,071.80
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.94
Ethereum
$1,482.02