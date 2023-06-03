Министр иностранных дел Германии высказалась об аресте путина на саммите БРИКС

Детали

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за соблюдение норм международного права, отвечая на вопрос о возможности ареста президента россии владимира путина на саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

"Международное право ясно по этому поводу. Международное право ясно дает понять: военные преступники, те, кто несет ответственность за ведение агрессивных войн, они в конце концов будут привлечены к ответственности", - ответила Бербок на вопрос, ожидает ли она, что власти ЮАР арестуют путина, если он поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге.

По словам Бербок, дискуссия о возможном аресте путина ясно дала понять, что война в Украине - это не локальный конфликт, и путину "уже так просто участвовать в международных конференциях".

"Это еще раз делает очевидным, что эта агрессивная война со стороны россии не является сугубо европейским делом, а касается всего мира", - сказала Бербок.

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Напомним

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выписал ордер на арест путина, который обвиняется в преступлениях, связанных с незаконным вывозом детей из оккупированных районов Украины в россию. Это означает, что страны, принимающие юрисдикцию МУС, обязаны задержать российского президента.

В связи с этим особое внимание сосредоточено на саммите лидеров стран БРИКС, включая россию. Встреча запланирована на август в ЮАР, которая ратифицировала Римский статут МУС и признает юрисдикцию суда. путин получил официальное приглашение на саммит.

В начале мая правительство ЮАР сообщило о предоставлении дипломатического иммунитета участникам саммита. Отмечается, что это стандартная практика для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке, независимо от уровня участия. В правительственном заявлении акцентируется, что предоставление иммунитета для встреч БРИКС не отменяет "ни одного ордера, который может быть выдан любым международным трибуналом в отношении любого участника конференции".