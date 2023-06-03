Міністр закордонних справ Німеччини висловилась щодо арешту путіна на саміті БРІКС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відповіла на питання щодо можливості арешту президента росії володимира путіна на саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці (ПАР), пише Deutsche Welle, передає УНН.
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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила за дотримання норм міжнародного права, відповідаючи на питання щодо можливості арешту президента росії володимира путіна на саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці (ПАР).
"Міжнародне право ясне з цього приводу. Міжнародне право ясно дає зрозуміти: військові злочинці, ті, хто несе відповідальність за ведення агресивних воєн, їх зрештою буде притягнуто до відповідальності", - відповіла Бербок на запитання, чи очікує вона, що влада ПАР заарештує путіна, якщо він поїде на саміт БРІКС у Йоганнесбурзі.
За словами Бербок, дискусія про можливий арешт путіна ясно дала зрозуміти, що війна в Україні - це не локальний конфлікт, і путіну "вже так просто брати участь у міжнародних конференціях".
"Це ще раз робить очевидним, що ця агресивна війна з боку росії не є суто європейською справою, а торкається всього світу", - сказала Бербок.
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Нагадаємо
17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) виписав ордер на арешт путіна, який звинувачується у злочинах, пов'язаних з незаконним вивезенням дітей з окупованих районів України до росії. Це означає, що країни, що приймають юрисдикцію МКС, зобов'язані затримати російського президента.
В зв'язку з цим особлива увага зосереджена на саміті лідерів країн БРІКС, включаючи росію. Зустріч запланована на серпень в ПАР, яка ратифікувала Римський статут МКС і визнає юрисдикцію суду. путін отримав офіційне запрошення на саміт.
На початку травня уряд ПАР повідомив про надання дипломатичного імунітету учасникам саміту. Зазначається, що це стандартна практика для всіх міжнародних конференцій і самітів, що проводяться в Південній Африці, незалежно від рівня участі. В урядовому заявленні акцентується, що надання імунітету для зустрічей БРІКС не скасовує "жодного ордеру, який може бути виданий будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції".