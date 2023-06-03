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Міністр закордонних справ Німеччини висловилась щодо арешту путіна на саміті БРІКС

Київ • УНН

 • 1150480 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відповіла на питання щодо можливості арешту президента росії володимира путіна на саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці (ПАР), пише Deutsche Welle, передає УНН.

Міністр закордонних справ Німеччини висловилась щодо арешту путіна на саміті БРІКС

Деталі

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила за дотримання норм міжнародного права, відповідаючи на питання щодо можливості арешту президента росії володимира путіна на саміті БРІКС у Південно-Африканській Республіці (ПАР).

"Міжнародне право ясне з цього приводу. Міжнародне право ясно дає зрозуміти: військові злочинці, ті, хто несе відповідальність за ведення агресивних воєн, їх зрештою буде притягнуто до відповідальності", - відповіла Бербок на запитання, чи очікує вона, що влада ПАР заарештує путіна, якщо він поїде на саміт БРІКС у Йоганнесбурзі.

За словами Бербок, дискусія про можливий арешт путіна ясно дала зрозуміти, що війна в Україні - це не локальний конфлікт, і путіну "вже так просто брати участь у міжнародних конференціях".

"Це ще раз робить очевидним, що ця агресивна війна з боку росії не є суто європейською справою, а торкається всього світу", - сказала Бербок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Депортацію українських дітей визнали геноцидом. ПАРЄ ухвалила резолюцію

Нагадаємо

17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) виписав ордер на арешт путіна, який звинувачується у злочинах, пов'язаних з незаконним вивезенням дітей з окупованих районів України до росії. Це означає, що країни, що приймають юрисдикцію МКС, зобов'язані затримати російського президента. 

В зв'язку з цим особлива увага зосереджена на саміті лідерів країн БРІКС, включаючи росію. Зустріч запланована на серпень в ПАР, яка ратифікувала Римський статут МКС і визнає юрисдикцію суду. путін отримав офіційне запрошення на саміт.

На початку травня уряд ПАР повідомив про надання дипломатичного імунітету учасникам саміту. Зазначається, що це стандартна практика для всіх міжнародних конференцій і самітів, що проводяться в Південній Африці, незалежно від рівня участі. В урядовому заявленні акцентується, що надання імунітету для зустрічей БРІКС не скасовує "жодного ордеру, який може бути виданий будь-яким міжнародним трибуналом щодо будь-якого учасника конференції".

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