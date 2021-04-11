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Министр обороны Германии призвала Россию объяснить перемещения войск на границу с Украиной

Министр обороны Германии призвала Россию объяснить перемещения войск на границу с Украиной

Киев  •  УНН

 • 25552 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Если России нечего скрывать, то она могла бы объяснить передвижения своих войск у границы с Украиной. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает УНН.

Цитата

“Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются”, — написала она в Twitter.

Детали

Так министр прокомментировала информацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Контекст

Во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

А накануне утром аналитики сообщили, что по крайней мере четырнадцать подразделений сухопутных войск России и системы баллистических ракет малой дальности “Искандер” переместились или перемещаются в район границы с Украиной.

Отметим, ранее на этой неделе в Кремле заявили, отвечая на вопрос о размещении ВС РФ у границ Украины, что вооруженные силы РФ находятся “в тех районах страны, где это необходимо, и будут располагаться там, пока руководство считает это целесообразным”.

При этом пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков в очередной раз заверил, что “Россия никому не угрожала и не угрожает и ни для кого не представляет угрозы”.

Ранее представитель Кремля уже неоднократно говорил, что российская армия “передвигается по территории страны для обеспечения надежной безопасности РФ”. Он также обращал внимание на то, что вдоль рубежей России идет якобы “повышенная активность вооруженных сил других стран”.

А секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев накануне сказал в интервью изданию “Коммерсант”, что Москва якобы “не вынашивает планов открытого вмешательства в конфликт на Донбассе”.

На фоне обострений, Президент Украины как Главнокомандующий отправился на линию соприкосновения.

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