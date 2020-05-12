Министр Криклий и "слуга" Кисель создали теневой офис для транспортных махинаций – СМИ

Одним из немногих, кто открыто высказался об экологических и коррупционных рисках законопроекта стал Герой Украины Алексей Вадатурский — основатель крупнейшего сельскохозяйственного предприятия “Нибулон” и один из крупнейших налогоплательщиков страны. В ответ на это он подвергся насмешливой критике от имени депутатов-“велюровцев” Николая Тищенко и Игоря Негулевского.

Как оказалось, поведение “велюровых” депутатов прикрыто мощным коррупционным лобби, интегрированным во власть. Инициатором законопроекта является глава транспортного комитета Рады Юрий Кисель. Он один из главных действующих лиц транспортного картеля, зарабатывающих на теневых схемах в инфраструктурной отрасли.

“Второй концессионер — министр инфраструктуры Владислав Криклий. Молодой, но уже весьма опытный и прославившийся своими талантами в схематозе”, — пишет издание. Кисель и Криклий расставили на должности нужных людей, которые “послушно выполняют роль винтиков коррупционного механизма”.

В статье перечисляется целый ряд лиц, задействованных в картеле. И даже называется адрес их теневого офиса — ул. Большая Житомирская, 20.

Например, это юрист Павел Шевченко, который стал теневым министром в двух правительствах. В узких кругах его знают как ключевую фигуру в транспортной тематике. Он набрался опыта на теме обеспечения потребностей сервисных центров МВД необходимыми товарами и услугами и с приходом Криклия во власть расширил свою компетенцию на все подконтрольные Мининфраструктуры направления. В частности, он плотно погружен в тему закупок “Укрзализныци”. “По некоторым данным, именно уволенный (с Укрзализныцы) в январе Кравцов мешал подручному Криклия разобраться, где и как можно заработать на схемах”, — говорится в статье.

Еще один участник — Алексей Осман, получивший недавно “хлебную” должность директора филиала УЗ “Центр управления промышленностью”. Не так давно был обычным совладельцем конвертационного центра.

Недавно Криклий взял к себе в советники одиозного Андрея Батищева, бывшего главу “Укравтодора”, набившего руку на откатах с подрядчиков по строительству дорог. А в начале ноября 2019 года одиозный министр назначил директором порта “Южный” Александра Олейника, которого связывают с Ринатом Ахметовым.

“Команда “12 друзей Криклия”, судя по всему, будет и дальше расти... Министр инфраструктуры цементирует нужные коррупционные схемы не только на уровне руководства, но и в набсоветах. Вопрос только в том, кто первым всерьез займется деятельностью Криклия и его подельников по “транспортному картелю?”, — резюмирует автор публикации.