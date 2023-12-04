Министр экономики ФРГ Роберт Хабек отменил поездку на климатическую конференцию из-за бюджетного кризиса

Вице-канцлер Германии и член партии "Зеленых" Роберт Хабек отменил запланированную на вечер понедельника поездку на Всемирную климатическую конференцию COP28 в Дубаи, по просьбе Олафа Шольца из-за бюджетного кризиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Spiegel.

Детали

Присутствие Хабека в Берлине необходима, поскольку переговоры лидеров "светофоров" о урегулировании бюджетного кризиса в эти выходные привела к конкретным решениям. По информации Spiegel, по просьбе канцлера Шольца министр экономики Роберт Хабек отложил запланированную поездку в Дубай до дальнейшего уведомления.

Федеральный министр экономики и защиты климата и вице-канцлер Роберт Хабек отменяет свою запланированную поездку в КС и регион после консультации и по просьбе федерального канцлера и откладывает ее на следующую возможную дату - говорится в сообщении.

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Несмотря на интенсивные дискуссии, "светофорной" коалиции, состоящей из СДПГ, Зеленых и СвДП, не удалось принять решение о том, как можно найти 17 миллиардов евро в краткосрочной перспективе, чтобы закрыть пробел в бюджете Германии.

Коалиция должна достичь согласия в течение следующих нескольких дней - если хочет определиться с бюджетом на 2024 год в этом году. До заседания Кабмина в среду должна быть достигнута базовая политическая договоренность, чтобы было еще достаточно времени для парламентской процедуры.

Напомним

Германия стремится сократить денежные взносы на 20 миллиардов евро, которые она выделяет в фонд Европейского Союза из которого финансируется вооружение для Украины.

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