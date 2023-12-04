Министр экономики ФРГ Роберт Хабек отменил поездку на климатическую конференцию из-за бюджетного кризиса
Киев • УНН
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отменил свою поездку на климатическую конференцию COP28 в Дубае по просьбе канцлера Шольца, чтобы решить бюджетный кризис в Берлине. Коалиция "Светофор" пытается закрыть 17-миллиардный дефицит немецкого бюджета.
Вице-канцлер Германии и член партии "Зеленых" Роберт Хабек отменил запланированную на вечер понедельника поездку на Всемирную климатическую конференцию COP28 в Дубаи, по просьбе Олафа Шольца из-за бюджетного кризиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Spiegel.
Детали
Присутствие Хабека в Берлине необходима, поскольку переговоры лидеров "светофоров" о урегулировании бюджетного кризиса в эти выходные привела к конкретным решениям. По информации Spiegel, по просьбе канцлера Шольца министр экономики Роберт Хабек отложил запланированную поездку в Дубай до дальнейшего уведомления.
Федеральный министр экономики и защиты климата и вице-канцлер Роберт Хабек отменяет свою запланированную поездку в КС и регион после консультации и по просьбе федерального канцлера и откладывает ее на следующую возможную дату
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Несмотря на интенсивные дискуссии, "светофорной" коалиции, состоящей из СДПГ, Зеленых и СвДП, не удалось принять решение о том, как можно найти 17 миллиардов евро в краткосрочной перспективе, чтобы закрыть пробел в бюджете Германии.
Коалиция должна достичь согласия в течение следующих нескольких дней - если хочет определиться с бюджетом на 2024 год в этом году. До заседания Кабмина в среду должна быть достигнута базовая политическая договоренность, чтобы было еще достаточно времени для парламентской процедуры.
Напомним
Германия стремится сократить денежные взносы на 20 миллиардов евро, которые она выделяет в фонд Европейского Союза из которого финансируется вооружение для Украины.
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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек отменил поездку на климатическую конференцию из-за бюджетного кризиса
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отменил свою поездку на климатическую конференцию COP28 в Дубае по просьбе канцлера Шольца, чтобы решить бюджетный кризис в Берлине. Коалиция "Светофор" пытается закрыть 17-миллиардный дефицит немецкого бюджета.
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