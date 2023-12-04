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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек отменил поездку на климатическую конференцию из-за бюджетного кризиса

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 09:39  •  8932 просмотра

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Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отменил свою поездку на климатическую конференцию COP28 в Дубае по просьбе канцлера Шольца, чтобы решить бюджетный кризис в Берлине. Коалиция "Светофор" пытается закрыть 17-миллиардный дефицит немецкого бюджета.

Вице-канцлер Германии и член партии "Зеленых" Роберт Хабек отменил запланированную на вечер понедельника поездку на Всемирную климатическую конференцию COP28 в Дубаи, по просьбе Олафа Шольца из-за бюджетного кризиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Spiegel.

Детали

Присутствие Хабека в Берлине необходима, поскольку переговоры лидеров "светофоров" о урегулировании бюджетного кризиса в эти выходные привела к конкретным решениям. По информации Spiegel, по просьбе канцлера Шольца министр экономики Роберт Хабек отложил запланированную поездку в Дубай до дальнейшего уведомления.

Федеральный министр экономики и защиты климата и вице-канцлер Роберт Хабек отменяет свою запланированную поездку в КС и регион после консультации и по просьбе федерального канцлера и откладывает ее на следующую возможную дату

- говорится в сообщении.

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Несмотря на интенсивные дискуссии, "светофорной" коалиции, состоящей из СДПГ, Зеленых и СвДП, не удалось принять решение о том, как можно найти 17 миллиардов евро в краткосрочной перспективе, чтобы закрыть пробел в бюджете Германии.

Коалиция должна достичь согласия в течение следующих нескольких дней - если хочет определиться с бюджетом на 2024 год в этом году. До заседания Кабмина в среду должна быть достигнута базовая политическая договоренность, чтобы было еще достаточно времени для парламентской процедуры.

Напомним

Германия стремится сократить денежные взносы на 20 миллиардов евро, которые она выделяет в фонд Европейского Союза из которого финансируется вооружение для Украины.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Политика
Міністр економіки ФРН Роберт Хабек скасував поїздку на кліматичну конференцію через бюджетну кризу
German Economy Minister Robert Habeck cancels trip to climate conference due to budget crisis
Новости по теме

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек отменил поездку на климатическую конференцию из-за бюджетного кризиса

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек отменил свою поездку на климатическую конференцию COP28 в Дубае по просьбе канцлера Шольца, чтобы решить бюджетный кризис в Берлине. Коалиция "Светофор" пытается закрыть 17-миллиардный дефицит немецкого бюджета.

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