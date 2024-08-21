Министр экономики ФРГ пообещал Украине дальнейшую поддержку

Обязательства перед Украиной должны быть выполнены независимо от того, удастся ли странам G7 выделить Киеву обещанный кредит в 50 млрд долларов, считает Роберт Хабек. Об этом УНН пишет со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек обещает дальнейшую поддержку Украине независимо от того, удастся ли странам G7 выделить Киеву обещанный кредит в 50 млрд долларов. Обязательства перед Украиной должны быть выполнены "без каких-либо "если" и "но", сказал Хабек.

Если кредит не будет выделен, поддержка "должна быть обеспечена другими способами", заявил министр. Хабек подчеркнул, что необходимо обеспечить, чтобы системы вооружений были заказаны сейчас, а затем оплачены из средств G7.

Министр уверен, что оборонительная борьба Украины имеет историческое измерение и войдет в учебники по истории этого века. Германия, подчеркнул Хабек, не оставит Украину на произвол судьбы, даже если США в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах прекратят поддержку Киева.

Напомним

Находясь в Киеве, во время встречи с главой Министерства финансов Украины Сергеем Марченко, канадская делегация выразила свою поддержку по направлению Украине 50 млрд долларов США, которые будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных российских активов. Стороны согласились, что Россия должна нести ответственность за совершенные преступления и нанесенный ущерб Украине. Финансирование первоочередных потребностей, в частности военных, за счет активов рф является одним из таких механизмов.

Україна розраховує на доступ до 50 млрд дол. від російських активів до кінця року - Шмигаль