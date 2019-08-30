Министр Бородянский представил координаторов Офиса по гуманитарной политике
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В команду Офиса по разработке гуманитарной политики Украины входят не менее 10 координаторов, которые занимаются каждый отдельным направлением. Об этом сообщил новоназначенный министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в Facebook, передает УНН.
"Я рад, что наконец-то могу представить большую часть команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины", - отметил он и перечислил координаторов направлений:
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- Музеи и заповедники, Мария Задорожная;
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- Спорт, Владимир Шумилин;
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- Кино, Виктория Ярмощук;
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- Медиа и информационная безопасность, Федор Гречанинов;
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- Театр, Андрей Палатный;
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- Музыка, Галина Григоренко;
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- Туризм, Павел Корниенко;
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- Благотворительность и волонтерство, Лера Татарчук;
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- Книги и издательская индустрия, Антон Мартынов;
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- Гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий, Александра Дворецкая.
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"Мы также находимся в поиске координатора направления Религия, а координатора направления "молодежная политика" объявим дополнительно сегодня", - отметил Бородянский.
"В настоящее время все наши координаторы направлений сочетают работу над разработкой гуманитарной политики и свое персональное место работы и работают с нами как активные представители своих сфер, бесспорные эксперты, и люди, которым просто не безразлично, как будет развиваться гуманитарная сфера в Украине. Также в Офисе работают сервисы, обеспечивающие следующие направления: координация рабочих групп, центр аналитики, в задачи которого входит аудит текущего состояния и коммуникации", - добавил министр.
Напомним, профильный министр Алена Бабак обозначила ключевые приоритеты будущего Министерства развития общин и территорий.