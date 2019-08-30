Министр Бородянский представил координаторов Офиса по гуманитарной политике

"Я рад, что наконец-то могу представить большую часть команды Офиса по разработке гуманитарной политики Украины", - отметил он и перечислил координаторов направлений:



Музеи и заповедники, Мария Задорожная;



Спорт, Владимир Шумилин;



Кино, Виктория Ярмощук;



Медиа и информационная безопасность, Федор Гречанинов;



Театр, Андрей Палатный;



Музыка, Галина Григоренко;



Туризм, Павел Корниенко;



Благотворительность и волонтерство, Лера Татарчук;



Книги и издательская индустрия, Антон Мартынов;



Гуманитарная и информационная политика временно оккупированных территорий, Александра Дворецкая.



"Мы также находимся в поиске координатора направления Религия, а координатора направления "молодежная политика" объявим дополнительно сегодня", - отметил Бородянский.

"В настоящее время все наши координаторы направлений сочетают работу над разработкой гуманитарной политики и свое персональное место работы и работают с нами как активные представители своих сфер, бесспорные эксперты, и люди, которым просто не безразлично, как будет развиваться гуманитарная сфера в Украине. Также в Офисе работают сервисы, обеспечивающие следующие направления: координация рабочих групп, центр аналитики, в задачи которого входит аудит текущего состояния и коммуникации", - добавил министр.

Напомним, профильный министр Алена Бабак обозначила ключевые приоритеты будущего Министерства развития общин и территорий.