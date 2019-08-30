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Міністр Бородянський представив координаторів Офісу з гуманітарної політики

Міністр Бородянський представив координаторів Офісу з гуманітарної політики

Київ • УНН

 • 16366 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. До команди Офісу з розробки гуманітарної політики України входять щонайменше 10 координаторів, які займаються кожен окремим напрямком. Про це повідомив новопризначений міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський у Facebook, передає УНН.

"Я радий, що нарешті можу представити більшу частину команди Офісу з розробки гуманітарної політики України", - вказав він і перечислив координаторів напрямків:

  • Музеї та заповідники, Марія Задорожня;
  • Спорт, Володимир Шумілін;
  • Кіно, Вікторія Ярмощук;
  • Медіа та інформаційна безпека, Федор Гречанинов;
  • Театр, Андрій Палатний;
  • Музика, Галина Григоренко;
  • Туризм, Павло Корнієнко;
  • Благодійність та волонтерство, Лера Татарчук;
  • Книги і видавнича індустрія, Антон Мартинов;
  • Гуманітарна та інформаційна політика тимчасово окупованих територій, Олександра Дворецька.

"Ми також знаходимося у пошуку координатора напрямку Релігія, а координатора напрямку "молодіжна політика" оголосимо додатково сьогодні", - вказав Бородянський.

"На даний час всі наші координатори напрямків поєднують роботу над розробкою гуманітарної політики та своє персональне місце роботи і працюють з нами як активні представники своїх сфер, беззаперечні експерти, та люди, яким просто не байдуже, як буде розвиватися гуманітарна сфера в Україні. Також в Офісі працюють сервіси, які забезпечують наступні напрямки: координація робочих груп, центр аналітики, до завдань якого входить аудит поточного стану та комунікації", - додав міністр.

Нагадаємо, профільний міністр Альона Бабак окреслила ключові пріоритети майбутнього Міністерства розвитку громад і територій.

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