Минфин: уменьшение дефицита бюджета помогло Украине продолжить сотрудничество с МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Уменьшение дефицита госбюджета в прошлом году стало одним из ключевых факторов для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом после отчета о выполнении Госбюджета-2017 сообщил журналистам заместитель министра финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.
“Фактически, дефицит государственного бюджета в 2017 году составил 47,9 млрд грн. По сравнению с 2016 годом фактический дефицит государственного бюджета меньше на 22,4 млрд гривен. Для МВФ показатель дефицита государственного бюджета — это основной показатель, он учитывается при рассмотрении вопроса программ, соблюдения основных маяков. Поэтому уменьшение дефицита 2017 года стало одним из ключевых факторов принятия решения о продолжении сотрудничества, хотя был и ряд других не менее важных факторов”, - сказал Марченко.
Напомним, Международный валютный фонд Украины приветствует назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины и надеется на сотрудничество с ним и регулятором.