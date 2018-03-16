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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 12173 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 32240 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 37746 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 84593 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Минфин: уменьшение дефицита бюджета помогло Украине продолжить сотрудничество с МВФ

Минфин: уменьшение дефицита бюджета помогло Украине продолжить сотрудничество с МВФ

Киев  •  УНН

 • 9775 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Уменьшение дефицита госбюджета в прошлом году стало одним из ключевых факторов для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом после отчета о выполнении Госбюджета-2017 сообщил журналистам заместитель министра финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.

“Фактически, дефицит государственного бюджета в 2017 году составил 47,9 млрд грн. По сравнению с 2016 годом фактический дефицит государственного бюджета меньше на 22,4 млрд гривен. Для МВФ показатель дефицита государственного бюджета — это основной показатель, он учитывается при рассмотрении вопроса программ, соблюдения основных маяков. Поэтому уменьшение дефицита 2017 года стало одним из ключевых факторов принятия решения о продолжении сотрудничества, хотя был и ряд других не менее важных факторов”, - сказал Марченко.

Напомним, Международный валютный фонд Украины приветствует назначение Якова Смолия председателем Национального банка Украины и надеется на сотрудничество с ним и регулятором.

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