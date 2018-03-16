Мінфін: зменшення дефіциту бюджету допомогло Україні продовжити співпрацю з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Зменшення дефіциту держбюджету минулого року стало одним із ключових факторів для продовження співпраці з Міжнародними валютним фондом. Про це після звіту про виконання Держбюджету-2017 повідомив журналістам заступник міністра фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.
“Фактично, дефіцит державного бюджету у 2017 році становив 47,9 млрд грн. Проти 2016 року фактичний дефіцит державного бюджету менший на 22,4 млрд гривень. Для МВФ показник дефіциту державного бюджету — це основний показник, він враховується при розгляді питання програм, дотримання основних маяків. Тому зменшення дефіциту 2017 року стало одним із ключових факторів прийняття рішення щодо продовження співпраці, хоча була і низка інших не менш важливих факторів”, — сказав Марченко.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд України вітає призначення Якова Смолія головою Національного банку України та сподівається на співпрацю з ним та регулятором.