Минэнерго США: "Северный поток-2" - сокрушительный удар по Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Ввод в строй газопровода “Северный поток-2” увеличит российское влияние на страны Европы и сделает их более уязвимыми, заявил глава Минэнерго США Рик Перри на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Вильнюсе, пишет УНН.
“Северный поток-2” станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы“, — заявил Перри, как передает Delfi, отметив, что после ввода в строй нового газопровода Европа станет более подвержена риску возникновения перебоев с поставками топлива, а Россия получит возможность прекратить транзит газа через Украину.
Глава Минэнерго подчеркнул, что США рассматривают возможность поставлять в Европу свой газ, как “возможность привнести на рынок больше свободы и конкуренции”, пишет Obzor.lt.
В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс предложил сделать литовский порт Клайпеда воротами для поставляемого в Европу газа из США,
“Нам нужны вы в Европе, нужен ваш сланцевый газ в Европе”, — сказал министр. “Мы поняли, что мы можем быть членом ЕС, НАТО, но пока ты зависишь от одного источника, не можешь быть независимым в полной мере”, — пояснил Линкявичюс.
Как сообщал УНН, издание Politico писало, что министр энергетики США Рик Перри призвал президента Украины искоренить коррупцию и подталкивал новое правительство страны к изменениям в государственной нефтегазовой компании.