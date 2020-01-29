Милованов сообщил о тенденции снижения цены на бензин в Украине

“В конце хотел бы сказать о ценах на бензин. Нам достаточно часто задают вопрос, почему инфляция уменьшается, почему курс усиливается, а цены не падают. У меня статистика на бензин А95. В среднем по стране на начало января 2019 года 28 62 грн. на начало января этого года 27,17 грн. то есть по сравнению с прошлым годом, на начало января, более чем на 1-1,4 грн упала цена. За сам месяц, на конец месяца она стала это меньше, 26,55 грн. То есть если сравнивать, цены на бензин действительно падают”, — сказал министр.

По его словам, среди лидеров рынка происходит та же тенденция.

“Экономика работает. Мы работаем с этим рынком и с другими, следим за рынками, где цены не реагируют так как мы ожидали, но мы видим, что в этом конкретном примере цены уменьшаются по сравнению с прошлым годом”, — добавил Милованов.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский в декабре провел совещание с представителями компаний — участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций. Во время совещания стороны обсудили вопрос снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.