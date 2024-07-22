Правительство не объяснило народным депутатам целесообразность повышения военного сбора. Заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк заявил, что не будет поддерживать повышение налогов, пишет УНН.

Детали

Правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроекты о повышении налогов и изменениях в госбюджет на 2024 год. Кабмин предлагает парламенту повысить ставку военного сбора до 5%, а по отдельным операциям - до 30%. Гетманцев поддержал такую правительственную инициативу, отметив, что других вариантов, чем согласиться на предложение Кабмина повысить отдельные налоги (военный сбор, акцизы, в частности, на топливо и табак), увеличить соответствующую налоговую базу, а также разместить больше ОВГЗ, что также может предусматривать эмиссию НБУ, не видит.

Да это плохое решение, которое будет сдерживать экономическое восстановление, рост доходов граждан и потенциально нести риски для макрофинансовой стабильности. Впрочем, другого пути, чем закрыть разрыв у военных сейчас нет, потому что уже через несколько месяцев мы столкнемся со значительным дефицитом средств на текущее содержание войска, что начнет резко углубляться к концу года, написал Гетманцев.

Однако заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк не согласился с таким мнением.

Окей, моя позиция по инициативе Правительства по поднятию налогов. Это просто какой-то стыд. Мало того, что некоторые пункты непонятно откуда взяли какие-то не связанные ни логикой, ни необходимостью рандомные идеи. Потом пиарно назвали весь этот микс фанты и борща одним словом "военный сбор" и без каких-либо объяснений внесли в Раду под крики "нам срочно нужны деньги, - написал Железняк.

По его словам, не понятно, почему предлагаются такие изменения налогообложения и на каких расчетах они основываются. "Откуда уверенность, что это не увеличит тень? Зачем значительно усложнять и создавать дополнительное администрирование там, где этого можно было точно не делать? Как вообще некоторые вещи будут работать на практике?", - отметил Железняк.

Он добавил, что правительство не прокоммуницировало с депутатами предложенное повышение налогов.

Поэтому нет, в таком виде это творчество я НЕ буду поддерживать. Да и сейчас не нее не то что 226, а и 150 голосов нет. И не будет. Я ответственно понимаю, что Правительство затянуло ситуацию до критической. Но любое повышение налогов должно хотя бы избежать кучу лишней бюрократии для бизнеса и людей. Та же идея с НДС, хоть тоже болезненная, но хоть логика есть, - подчеркнул Железняк.

В то же время у депутата вызвало недоумение, то что бюджетными изменениями почти не уменьшаются государственные расходы "Это же нечестно по отношению к бизнесу и людям, просить их понять ситуацию и оставляя расходы на государство такие как были? Где сокращение неэффективных программ? Где срезание 3 млрд грн на ерунду типа "кэшбека" и сериалов? Где дополнительные поступления от повышения тарифа в виде дивидендов "Энергоатома"?", - возмутился нардеп.

Железняк добавил, что текст законопроекта о налоговых изменениях должен быть значительно изменен "без бессмысленного неработающего пиара с названием „военный сбор".

Должны быть сокращены все лишние расходы. "Одновременно мы должны показать, что ситуация, когда государство теряет на контрабанде, нелегальных рынках и закупках равнозначные деньги не повторится. Поэтому ждем голосования за реформу таможни и запуск комиссии по отбору главы БЭБ. И тогда можно о чем-то говорить", - отметил он.

Добавим

Гетманцев неоднократно озвучивал идею повышения налогов в Украине. По мнению экономического эксперта Юрия Гаврилечко ликвидация налоговой и таможни и перевод экономики на военные рельсы может быть альтернативой идее Гетманцева о повышении налогов для закрытия бюджетной дыры.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла в целом скандальный законопроект главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева о "клубе белого бизнеса". Документ раскритиковали как коллеги Гетманцева по парламенту, так и эксперты. Даже в юридических выводах было указано, что он не соответствует законодательству Украины. Для того, чтобы закон вступил в силу, его должен подписать Президент. Глава государства также имеет право ветировать документ.

По мнению экспертов, этот законопроект имеет целью разделить предпринимателей и подорвать их усилия по налоговой реформе.

В комментариях УНН экономические эксперты указывали также, что документ нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде.

О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук также заявил о том, что законопроект о "клубе белого бизнеса" дискриминационный.

