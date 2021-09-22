Михаил Поплавский: факультет ТикТок будет задавать современные украинские тренды

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 117493 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 131807 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 113729 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 112089 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 141765 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 122339 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 162752 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143327 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179683 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173009 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 56664 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 62790 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 96008 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 54895 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 45198 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 131777 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 141745 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 306305 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 273078 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 257836 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 117468 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 122216 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 162748 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 119681 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 119225 просмотра
Актуальное
Михаил Поплавский: факультет ТикТок будет задавать современные украинские тренды

Михаил Поплавский: факультет ТикТок будет задавать современные украинские тренды

Киев  •  УНН

 • 63379 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Университете культуры прошло первое занятие на факультете ТикТок. Михаил Поплавский поздравил студенческую молодежь и поблагодарил общественности, украинским и зарубежным СМИ за живой интерес к открытию факультета ТикТок.

“Произошел настоящий резонанс, что мы впервые в Украине и мире открыли факультет ТикТок. Много было критики в нашу сторону, значит мы на правильном пути. Критика пробуждает в нас еще большее желание развиваться, воспитать новую плеяду трендсеттеров и вывести украиноязычный ТикТок на мировой уровень! Я убежден, что будущее за социальными сетями, охват которых превышает в миллионы раз „старые“ медиа! Все мировые бренды уже не просто в социальных сетях, они существуют в них. Обучаясь на факультете ТикТок, вы будете владеть инструментами эффективных медиакоммуникаций. Университет ввел целую серию новшеств, которые позволят молодежи получить профессионально-практические навыки. Мы готовим студентов не к экзаменам, а к жизни!”

На факультете бесплатно могут учиться все студенты университета культуры параллельно с образованием по основной специальности. Это будет второе высшее образование. А с первого сентября следующего года состоится набор на факультет ТикТок.

Обучать на факультете ТикТок будут режиссуре, актерскому мастерству, звукорежиссуре, хореографии, блоггерству, оперативному монтажу, диджитал-маркетингу, продюсированию и др. Студенты приобретут знания по маркетингу в социальных сетях (SMM) и инфлюенс-маркетингу, продакшену, копирайтингу, PR, имиджелогии и т.п.

Занятия будут проводить преподаватели соответствующих кафедр, ведущие практики-маркетологи, успешные SMM-менеджеры, режиссеры, сценаристы. Также запланированы эксклюзивные мастер-классы известных блоггеров и тиктокеров.

“Для этой сферы деятельности важными являются навыки и креатив, а не какие-то „высокие материи“, мало применимые в реальной жизни. Главная задача — сделать так, чтобы выпускники стали востребованными и известными. Будет много практических занятий, а среди преподавателей действующие креативщики и ТОП менеджеры компаний. Instagram, TikTok — это возможность быть успешным и богатым уже сегодня!” — акцентировал Михаил Поплавский и поделился со студентами своим опытом блоггерства.

Первое занятие тиктокеров проходило в профессионально-практической лаборатории ТикТок, также молодежи представили еще две лаборатории, оснащенные современным оборудованием, продакшн-студию и психологически эмоциональную лабораторию ТикТок.

Преподаватель факультета ТикТок, кандидат наук по социальным коммуникациям, основательница и генеральный директор Международного брендингового агентства “BRANDING & BRANDING & CONSULTING VVV” Вилена Воронова отметила: “Поздравляю всех, кто сегодня пришел поймать этот хайп. Присоединилась и я, спасибо за доверие.

Факультет ТикТок в университете культуры — инвестиция в бренд под неймом Украина! Университет культуры амбициозно и гонорово на весь мир в очередной раз заявил об украинской идентичности, об украинской культуре, об украинской душе, об украинском вузе. Идея Михаила Поплавского украинизировать популярную социальную сеть в мире ТикТок — еще одно доказательство того, что он ломал и ломает стереотипы и элиминует клише. Факультет ТикТок — это инновационный подход в системе обучения, доминанта в учебной парадигме вуза”.

Преподаватель по хореографии факультета ТикТок, украинская танцовщица, победительница телевизионного талант-шоу “Танцуют все” Илона Гвоздева обратилась к молодежи: “Честно говоря, я даже завидую вам. Когда я училась, у нас не было таких возможностей. Вам всем нужно быть благодарными Михаилу Поплавскому, потому что он делает это от чистого сердца. ТикТок такая крутая арт-платформа, это самопроявление и самовыражение. Вы можете танцевать, и ничего, если не попадаете в шоу, кастинги или балеты. Покажите себя, и, я думаю, вас заметят и пригласят куда вы хотите”.

Илона сразу сделала хореографическую постановку с будущими тиктокерами и им это прекрасно удалось.

Настоящим сюрпризом для студентов стали звездные гости, топовые тиктокеры Украины: Анна Тринчер (1,8 млн. подписчиков ТикТок) — студентка Университета культуры, украинская певица, актриса, блоггер и тиктокер-миллионник; Ирина Кудашова (1,4 млн. подписчиков Тик Ток) — актриса, блоггер, звездная выпускница университета культуры; и Влад Ледбой (1,6 млн. подписчиков ТикТок) — украинский тиктокер, блоггер с миллионной аудиторией.

“Появился новый конкурентоспособный факультет, поэтому с сегодняшнего дня я не только студентка факультета театра и кино, но и факультета ТикТок. Многие недооценивают профессию блоггера, сюда входят ТикТок, Инстаграм и другие соцсети. В первую очередь, это не знания, которые можно получить в интернете, на курсах ... это личность. И я очень хочу, чтобы в этом месте мечты вы развивали свою личность, потому что только за настоящими и интересными личностями будут следить и идти”, — сказала Анна Тринчер.

Звездная выпускница Ирина Кудашова подчеркнула: “Я счастлива, что закончила университет культуры и теперь официально могу заявить, что получу здесь второе образование.

Действительно, очень круто, что в нашем вузе появился такой факультет и, как правильно сказал Михаил Михайлович, вы будете изучать не просто ТикТок, а и актерское мастерство, хореографию, потому что ТикТок — это не „открыть рот под музыку“ — это качественные, крутые ролики, платформа, где вы сможете реализовать свой потенциал. Желаю вам творческих успехов и вдохновения”.

Влад Скориш (Ledboy) подчеркнул: “Я украиноязычный блоггер, тиктокер, и, думаю, что в первую очередь задача факультета ТикТок — это создавать украинский контент, потому что сейчас его почему-то недооценивают и все пытаются сделать русскоязычным, чтобы стать более популярными. Но не надо за этим гнаться, нужно создавать то, что идет от сердца. Танцуйте под украинские тренды, шутите на украинском, рассказывайте истории украинским языком, ведь так на самом деле гораздо интереснее, у нас все намного лучше, и это надо понять. Я убежден, с факультетом ТикТок каждый сможет показать что-то свое украинское и вас ждет признание”.

В одной аудитории собралось большое количество студентов университета культуры всех курсов с различных специальностей, которые уже на первом занятии получили инсайты и практическое задание для развития собственных брендов в ТикТок. Они имели уникальную возможность не только пообщаться с известными блоггерами, но и запостить совместные ТикТок тренды с ними.

“Факультет ТикТок — это новый вызов. Нужно развиваться, создавать собственные бренды и задавать современные украинские тренды. Мы должны показать всему миру, что у нас талантливая нация, креативные студенты и у них большое будущее”, — отметил Михаил Поплавский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы