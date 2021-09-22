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Михайло Поплавський: факультет ТікТок задаватиме сучасні українські тренди

Михайло Поплавський: факультет ТікТок задаватиме сучасні українські тренди

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. В Університеті культури пройшло перше заняття на факультеті ТікТок. Михайло Поплавський привітав студентську молодь і подякував громадськості, українським та закордонним ЗМІ за жвавий інтерес до відкриття факультету ТікТок.

“Відбувся справжній резонанс, що ми вперше в Україні та світі відкрили факультет ТікТок. Багато було критики в нашу сторону, значить ми на правильному шляху. Критика пробуджує в нас ще більше бажання розвиватися, виховати нову плеяду трендсеттерів і вивести україномовний ТікТок на світовий рівень! Я переконаний, що майбутнє за соціальними мережами, охоплення яких перевищує в мільйони разів „старі“ медіа! Всі світові бренди вже не просто в соціальних мережах, вони існують у них. Навчаючись на факультеті ТікТок, ви володітимете інструментами ефективних медіакомунікацій. Університет запровадив цілу серію нововведень, які дозволять молоді отримати професійно-практичні навички. Ми готуємо студентів не до екзаменів, а до життя!”

На факультеті безкоштовно можуть навчатися всі студенти університету культури паралельно з фаховою освітою. Це буде друга вища освіта. А з першого вересня наступного року відбудеться набір на факультет ТікТок.

Навчатимуть на факультеті ТікТок режисури, акторської майстерності, звукорежисури, хореографії, блогерства, оперативного монтажу, діджитал-маркетингу, продюсування тощо. Студенти набудуть знання з маркетингу в соціальних мережах (SMM) та інфлюенс-маркетингу, продакшену, копірайтингу, PR, іміджології тощо.

Заняття проводитимуть викладачі відповідних кафедр, провідні практики-маркетологи, успішні SMM-менеджери, режисери, сценаристи. Також заплановані ексклюзивні майстер-класи відомих блогерів і тіктокерів.

“Для цієї сфери діяльності найважливіше навички та креатив, а не якісь „високі матерії“, мало застосовні в реальному житті. Головне завдання — зробити так, щоб випускники стали затребуваними і відомими. Буде багато практичних занять, а серед викладачів діючі креативники і ТОП менеджери компаній. Instagram, TikTok — це можливість бути успішним та багатим вже сьогодні!” — акцентував Михайло Поплавський та поділився зі студентами власним досвідом з блогерства.

Перше заняття тіктокерів проходило в професійно-практичній лабораторії ТікТок, також молоді представили ще дві лабораторії, оснащені сучасним обладнанням, продакшн-студію та психологічно-емоційну лабораторію ТікТок.

Викладачка факультету ТікТок, кандидат наук із соціальних комунікацій, засновниця і генеральний директор Міжнародного брендингового агентства “BRANDING & BRANDING & CONSULTING VVV” Вілена Воронова зазначила: “Вітаю всіх, хто сьогодні прийшов зловити цей хайп. Долучилася і я, дякую за довіру.

Факультет ТікТок в університеті культури — інвестиція в бренд під неймом Україна! Університет культури амбітно і гонорово на весь світ вкотре заявив про українську ідентичність, про українську культуру, про українську душу, про український вуз. Ідея Михайла Поплавського українізувати найпопулярнішу соціальну мережу у світі ТікТок — ще один доказ того, що він ламав і ламає стереотипи та елімінує кліше. Факультет ТікТок — це інноваційний підхід у системі навчання — домінанта у навчальній парадигмі вишу”.

Викладач з хореографії факультету ТікТок, українська танцівниця, переможниця телевізійного талант-шоу “Танцюють всі” Ілона Гвоздьова звернулася до молоді: “Чесно кажучи, я навіть заздрю вам. Коли я навчалась, у нас не було таких можливостей. Вам усім потрібно бути вдячними Михайлу Поплавському, тому що він робить це від щирого серця. ТікТок — така крута арт-платформа, це є самовиявленням і самовиразом. Ви можете танцювати, і нічого, якщо ви не потрапляєте до шоу, кастингів чи балетів. Покажіть себе, і, я думаю, вас помітять і запросять куди ви хочете”.

Ілона відразу зробила хореографічну постановку з майбутніми тіктокерами і їм це чудово вдалось.

Справжнім сюрпризом для студентів стали зіркові гості, топові тіктокери України: Анна Трінчер (1,8 млн. підписників ТікТок) — студентка Університету культури, українська співачка, акторка, блогерка та тіктокер-мільйонник; Ірина Кудашова (1,4 млн. підписників ТікТок) — акторка, блогер і зіркова випускниця Університету культури; та Влад Ледбой (1,6 млн. підписників ТікТок) — український тіктокер, блогер з мільйонною аудиторією.

“З’явився новий конкурентоздатний факультет, тому з сьогоднішнього дня я не тільки студентка факультету театру та кіно, а ще й факультету ТікТок. Чимало людей недооцінюють професію блогера, сюди входять ТікТок, Інстаграм та інші соцмережі. В першу чергу, це не знання, які можна отримати в інтернеті, на курсах... це особистість. І я дуже хочу, щоб в цьому місці мрії ви розвивали свою особистість, тому що тільки за справжніми і цікавими особистостями будуть слідкувати і йти”, — сказала Анна Трінчер.

Зіркова випускниця Ірина Кудашова наголосила: “Я щаслива, що закінчила університет культури і тепер офіційно можу заявити, що здобуватиму тут другу освіту.

Дійсно, дуже круто, що в нашому виші з’явився такий факультет, і, як правильно сказав Михайло Михайлович, ви будете вивчати не просто ТікТок, а і акторську майстерність, хореографію, тому що ТікТок — це не „відкрити рота під музику“ — це якісні, круті ролики, платформа, де ви зможете реалізувати свій потенціал. Бажаю вам творчих успіхів і натхнення”.

Влад Скоріш (Ledboy) підкреслив: “Я є україномовним блогером, тіктокером, і думаю, що в першу чергу задача факультету ТікТок — це створювати український контент, тому що зараз його чомусь недооцінюють, і всі намагаються зробити російськомовним, щоб стати більш популярними. Але не варто за цим гнатися, потрібно створювати те, що йде від серця. Танцюйте під українські тренди, жартуйте українською, розповідайте історії українською,адже так насправді цікавіше, у нас все набагато краще, і це треба зрозуміти. Я вважаю, з факультетом ТікТок кожен зможе показати щось своє українське і на вас чекає визнання”.

В одній аудиторії зібралася велика кількість студентів університету культури всіх курсів з різних спеціальностей, які вже на першому занятті отримали інсайти та практичне завдання для розвитку власних брендів в ТікТок. Вони мали виняткову можливість не тільки поспілкуватися з відомими блогерами, а й запостити спільні ТікТок тренди з ними.

“Факультет ТікТок — це новий виклик. Потрібно розвиватися, створювати власні бренди і задавати сучасні українські тренди. Ми повинні показати всьому світу, що у нас талановита нація, креативні студенти і у них велике майбутнє”, — зауважив Михайло Поплавський.

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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

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