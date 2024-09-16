Михаил Поплавский впервые откровенно рассказал о личном и раскрыл секрет успеха

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

  •  104251 просмотра
Мексика вводит выборность судей через судебную реформу

Мексика вводит выборность судей через судебную реформу

  •  107939 просмотра
Киев отразил восьмую воздушную атаку в сентябре: ПВО уничтожила около 20 дронов

Киев отразил восьмую воздушную атаку в сентябре: ПВО уничтожила около 20 дронов

  •  100352 просмотра
Украина обратилась к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области

Украина обратилась к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области

  •  75936 просмотра
россия продолжает пугать ударами по детским учреждениям

россия продолжает пугать ударами по детским учреждениям

  •  93332 просмотра
публикации
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  145996 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  162399 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  156964 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  158851 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  162633 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  134203 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  102960 просмотра
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

12 сентября 2024, 16:11  •  110011 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

12 сентября 2024, 13:53  •  110271 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

12 сентября 2024, 11:00  •  114019 просмотра
Актуальное
Михаил Поплавский впервые откровенно рассказал о личном и раскрыл секрет успеха

Михаил Поплавский впервые откровенно рассказал о личном и раскрыл секрет успеха

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 11:24  •  3369 просмотра

Read in English

Накануне 75-летия легендарный ректор дал откровенное интервью популярному телеведущему Григорию Решетнику.

Бессменный ректор КНУКиИ Михаил Поплавский, который возглавляет вуз уже более 30 лет, в интервью Григорию Решетнику на YouTube откровенно рассказал о времени и о себе, о непростом пути к успеху, создании бренда университета, национальных проектах и ключевых этапах своей жизни. Ведущий не жалел острых вопросов, а Михаил Михайлович удивил неожиданными ответами, приоткрыв завесу личной жизни и поделился планами на будущее. 

Как всегда, в кадре, как и ежедневно на работе, Поплавский выглядит безупречно: каждая деталь продумана до мелочей, неизменная прическа, идеальный костюм. Кстати, их, как и концертные образы, ректор заказывает исключительно у украинских дизайнеров.

Image

Стать успешным. Об этом мечтал Михаил из села Мечиславка, что на Кировоградщине. После окончания школы он поступил в профессионально-техническое училище № 25 города Горловка Донецкой области по специальности "машинист электровоза в шахте".

"Что такое бурсаки? Бушлат синий, кирзовые сапоги, роба. Но я всегда следил за внешним видом: был наглажен, аккуратен, причесан. Внешний вид - одна из ступенек на пути к успеху.

Я всегда верил, что стану успешным человеком. А вера - это магия, которая открывает путь к мечте", - говорит Поплавский.

Image

Студент ПТУ №25 г. Горловка Донецкой области. 1968 г.

После службы в армии и работы директором дома культуры села Великие Трояны  Кировоградской области 25-летний Поплавский в 1975 году стал студентом первого курса Киевского государственного института культуры, который окончил с отличием. А в 1993 году уже возглавил малоизвестное тогда заведение, которое выпускало библиотекарей и директоров сельских домов культуры, став самым молодым ректором в Украине.

Image

Студент первого курса КГиК. 1975 г.  

Развивая Университет, Поплавский удивил смелыми, нестандартными и даже эпатажными решениями. Он шокировал украинский шоу-бизнес, запустив пиар-проект "Поющий ректор как технология" по раскрутке Киевского университета культуры, когда впервые вышел на сцену с песней "Юный орел". 

Image

Самый молодой ректор страны1994 г.

"Очень трудно было войти в образ "юного орла", а еще труднее - из него выйти",- признается ректор.

За свою творческую карьеру Поплавский выпустил более 50 ярких клипов, более 200 разножанровых песен и более 150 масштабных концертных шоу, которые собирали полные залы.

Image

Клиповые образы Михаила Поплавского

Проект "поющий ректор" выполнил свою миссию - привлек внимание к Университету, к важным вещам, которые всегда подчеркивал Поплавский: сохранение и развитие украинской песни, традиций, важность воспитания патриотической молодежи.

За тридцать лет ректорства Михаил Поплавский превратил "кулек" в ведущий вуз культуры и искусств страны - по версии ресурса "Освіта.ua" вуз четвертый год подряд занимает первое место в ТОП-рейтинге "Лучшие вузы культуры и искусств Украины".

Сейчас в университете работает восемь мощных факультетов. Студенты учатся в инновационных лабораториях, оснащенных новейшим мультимедийным оборудованием, где могут реализовывать различные проекты и воплощать смелые творческие идеи.

Image

Мастер-класс Михаила Поплавского для студентов Университета

"Традиционно я лично встречаюсь со студентами. В сентябре проведу мастер-классы для первокурсников. Я всегда говорю студентам, что карьера и счастливое будущее зависит только от них. Чтобы достичь успеха, нужно грести с первого курса. А мы предоставляем студентам возможности и инструменты, формируем творческую атмосферу для реализации их творческих, здоровых амбиций", - говорит в интервью Михаил Михайлович.

Кроме того, Михаил Поплавский за эти годы реализовал ряд творческих проектов, направленных на популяризацию украинской песни и поддержку молодых артистов.

1997 год. На украинском телевидении детские программы занимают лишь 3% общего вещания. В эфире транслируется российская "Утренняя звезда". Поплавский кардинально меняет ситуацию, основав легендарный всеукраинский детский телевизионный конкурс "Шаг к звездам". Он стал единственным украинским общенациональным и социальным проектом, который предоставлял возможность всем желающим детям из разных уголков страны реализовать свои творческие способности. Единственное условие - песни должны звучать на украинском и вживую. По сути в 1997 году Михаил Поплавский запустил детскую творческую индустрию Украины.

Image

Всеукраинский детский телевизионный конкурс "Шаг к звездам"

В 2004 году, когда информационное пространство Украины было тотально заполнено российским контентом, Поплавский основал мощный патриотический проект "Наша песня" - площадку для легендарных мастеров сцены и молодых исполнителей, которые имели возможность представить новую украинскую музыку самых разных жанров широкой аудитории. В этом году проект, который со временем трансформировался в "Украинскую песню года", отметил 20-летний юбилей.

"Украинская песня - это то, что нас объединяет, это наша душа и сила. В каждой песне заложены глубокие смыслы, история нашей страны, ее традиции, стремление к самоопределению и свободе, любовь к родному краю, оптимизм и вера в большое будущее Украины", - говорит Михаил Поплавский.

Image

Национальная музыкальная премия "Украинская песня года-2021".

Михаил Поплавский представил украинскую песню всему миру. 2 апреля 2012 года команда ректора вошла в современную мировую историю, реализовав беспрецедентный музыкальный телемарафон "Песня объединяет нас!". Впервые музыкальный триумф нашего государства наблюдали на всех континентах, марафон смотрели в 150-ти странах.

Марафон вошел в мировую Книгу рекордов Гиннеса в категории "Самый продолжительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире". Он длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд.

Image

Телемарафон украинской песни, вошедший в мировую Книгу рекордов Гиннеса. 2012 г.

Михаил Поплавский признается, что чувствует себя счастливым: занимается делом своей жизни - Киевским национальным университетом культуры и искусств, имеет замечательную семью.

"Сейчас в наших условиях проснуться утром живым уже есть счастье. Я счастливый человек, счастливый ректор, счастливый отец. Недавно снова стал дедушкой, имею трех внуков и горжусь, что род Поплавских, который я исследовал до восьмого поколения, продолжается", - говорит Михаил Михайлович.  

Ежедневно он вдохновенно идет на любимую работу, вдохновляется своими студентами, их творческими успехами, экспериментами и смелостью. Поплавский уже работает над новыми проектами, записал новую песню "Украина вперед!" и готовится к 75-летию.

Говорит, что мечтает устроить гранд-шоу "Украина вперед!", которого еще не видела Украина, Национальную музыкальную премию "Украинская песня года 2024: Песни рожденные войной", новый сезон Всеукраинского телевизионного детского проекта "Крок до зірок - 2025" и благотворительный тур по Америке и Европе "Украина вперед!".

Активно помогает ВСУ, хотя не любит говорить об этом. В частности, перечислил 1 миллион гривен, покупал бронированные автомобили для пограничников и другим подразделениям ВСУ.

Image

Бронированные автомобили для ВСУ

"Мечтаю, чтобы Украина стала европейской, богатой страной. Чтобы наступил мир, чтобы мы победили и чувствовали себя большой объединенной нацией", - поделился ректор.

Image

КНУКиИ - самое главное дело жизни Михаила Поплавского

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Культура
Эксклюзив
Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева
  •  44940 просмотра

Защиты не будет. Совет судей не нашел оснований, чтобы встать на защиту судьи, который заявлял о давлении со стороны Гетманцева

Эксклюзив
От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф
  •  56640 просмотра

От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф

Эксклюзив
Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства
  •  59829 просмотра

Репутационные иски: судья в отставке рассказал о сложности дел о защите чести и достоинства

Эксклюзив
Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь
  •  47068 просмотра

Нас ждет лунное затмение: астролог рассказала о его влиянии на нашу жизнь

Эксклюзив
НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп
  •  55986 просмотра

НАПК начало проверку деклараций и.о. замглавы ГНС Сокура - нардеп

Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев в новых общинах неразрывно связана с интеграцией их родителей - детский психолог
  •  41897 просмотра

Адаптация детей-переселенцев в новых общинах неразрывно связана с интеграцией их родителей - детский психолог

Эксклюзив
Произойдут внутренние изменения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 сентября
  •  60367 просмотра

Произойдут внутренние изменения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 сентября

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена
14 сентября 2024, 11:22  •  116602 просмотра

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%
13 сентября 2024, 18:56  •  124683 просмотра

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные
13 сентября 2024, 18:14  •  134206 просмотра

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Популярные

россия продолжает пугать ударами по детским учреждениям

россия продолжает пугать ударами по детским учреждениям

  •  93332 просмотра
Украина обратилась к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области

Украина обратилась к ООН с призывом присоединиться к гуманитарному реагированию в курской области

  •  75936 просмотра
Киев отразил восьмую воздушную атаку в сентябре: ПВО уничтожила около 20 дронов

Киев отразил восьмую воздушную атаку в сентябре: ПВО уничтожила около 20 дронов

  •  100352 просмотра
Мексика вводит выборность судей через судебную реформу

Мексика вводит выборность судей через судебную реформу

  •  107939 просмотра
Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

  •  104251 просмотра

Публикации

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  145996 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  162399 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  156964 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  158851 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  162633 просмотра

Война

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

  •  20822 просмотра
Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

  •  21251 просмотра
Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

  •  30590 просмотра
Италия собирается отправить Украине вторую батарею ПВО Samp-T

Италия собирается отправить Украине вторую батарею ПВО Samp-T

  •  38101 просмотра
В Сумской области пограничники сбили "шахед" из стрелкового оружия

В Сумской области пограничники сбили "шахед" из стрелкового оружия

  •  29924 просмотра

политика

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

  •  20822 просмотра
Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

  •  21251 просмотра
Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

  •  30590 просмотра
На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

  •  20375 просмотра
Зеленский отреагировал на стрельбу во Флориде: "рад узнать, что Трамп не пострадал"

Зеленский отреагировал на стрельбу во Флориде: "рад узнать, что Трамп не пострадал"

  •  20638 просмотра

Война

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

  •  20822 просмотра
Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

  •  21251 просмотра
Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

  •  30590 просмотра
Италия собирается отправить Украине вторую батарею ПВО Samp-T

Италия собирается отправить Украине вторую батарею ПВО Samp-T

  •  38101 просмотра
В Сумской области пограничники сбили "шахед" из стрелкового оружия

В Сумской области пограничники сбили "шахед" из стрелкового оружия

  •  29924 просмотра

политика

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

В рф назвали провокацией призывы к ООН и МККК присоединиться к гуманитарным усилиям в курской области: в МИД Украины отреагировали

  •  20822 просмотра
Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

Зеленский подписал закон о Силах беспилотных систем

  •  21251 просмотра
Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

Дания поставит Украине следующую партию F-16 до конца года

  •  30590 просмотра
На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

  •  20375 просмотра
Зеленский отреагировал на стрельбу во Флориде: "рад узнать, что Трамп не пострадал"

Зеленский отреагировал на стрельбу во Флориде: "рад узнать, что Трамп не пострадал"

  •  20638 просмотра

Новости Бизнеса

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

13 сентября 2024, 09:21  •  78529 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  109743 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  110744 просмотра

Экономика

На этой неделе в Украине для бизнеса запускают систему "еДозвил": какой будет первая услуга

На этой неделе в Украине для бизнеса запускают систему "еДозвил": какой будет первая услуга

  •  2601 просмотра
На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

На этой неделе Кабмин на заседании Рады представит проект закона о государственном бюджете - нардеп

  •  20375 просмотра
Бюджетный комитет Рады поддержал расширение полномочий Счетной палаты - нардеп

Бюджетный комитет Рады поддержал расширение полномочий Счетной палаты - нардеп

  •  30130 просмотра
Портфель инвестиционных проектов утвержден, более 100 рекомендовано включить в Бюджет-2025 - Свириденко

Портфель инвестиционных проектов утвержден, более 100 рекомендовано включить в Бюджет-2025 - Свириденко

  •  21650 просмотра
Внедрять повышение налогов предлагают "задним числом" - нардеп

Внедрять повышение налогов предлагают "задним числом" - нардеп

  •  35575 просмотра

Киев

Качество воды в местах водозаборов Киевщины в пределах нормы - Минприроды

Качество воды в местах водозаборов Киевщины в пределах нормы - Минприроды

  •  1826 просмотра
"Киевводоканал" готовится к усиленной водоочистке - Минприроды

"Киевводоканал" готовится к усиленной водоочистке - Минприроды

  •  14451 просмотра
Над Украиной ночью сбили 53 из 56 "шахедов", еще три потеряны

Над Украиной ночью сбили 53 из 56 "шахедов", еще три потеряны

  •  30044 просмотра
Дожди и до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  25215 просмотра
Киев отразил восьмую воздушную атаку в сентябре: ПВО уничтожила около 20 дронов

Киев отразил восьмую воздушную атаку в сентябре: ПВО уничтожила около 20 дронов

  •  100333 просмотра