МИД призывает продолжить системное давление на рф, чтобы прекратить российские зверства и террор в Украине

19 марта в рамках Совета ООН по правам человека состоится обсуждение второго доклада Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Доклад комиссии собрал дополнительные доказательства серьезных нарушений и международных преступлений, совершенных российскими властями на временно оккупированных территориях Украины.

Выводы доклада шокируют своей жестокостью: пытки, умышленные убийства, изнасилования и другие преступления, связанные с сексуальным насилием, незаконное лишение свободы гражданских лиц, насильственные исчезновения, незаконная депортация украинских детей, атаки и разрушение объектов культурного и исторического наследия.

Эти выводы подтверждают предыдущие выводы Комиссии о систематических пытках как украинских гражданских лиц, так и военнопленных, что составляет военные преступления против украинцев.

Важно заметить, что доклад рассматривает последствия военных действий и осады Мариуполя, фиксируя многочисленные жертвы и разрушения гражданских объектов.

Следовательно, выводы Комиссии подчеркивают необходимость продолжения расследования, в частности с целью более детальной квалификации серьезных международных преступлений, которые совершает рф против украинского народа. Эта информация должна стать основой для дальнейшего рассмотрения в международных судах и трибуналах.

Призываем международное сообщество продолжить системное давление на россию, чтобы положить конец российской агрессии, зверствам и террору, обеспечить привлечение российских преступников к ответственности, требовать допуска международных мониторинговых организаций и гуманитарных миссий к незаконно удерживаемым украинским гражданским лицам, освобождения и обмена военнопленных - говорится в сообщении.

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