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МИД ответил на заявление президента Словакии о "территориальных уступках"

МИД ответил на заявление президента Словакии о "территориальных уступках"

Киев  •  УНН

 • 4816 просмотра

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Представитель МИД напомнил Словакии об исторических последствиях территориальных уступок агрессору.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий ответил на слова президента Словакии, напомнив об исторических последствиях территориальных уступок агрессору, пишет УНН.

Детали

"В последний раз, когда словацкую землю отдавали агрессору - во имя мира - это ничем хорошим не закончилось и не принесло мира ни словакам, ни другим народам", написал спикер МИД Георгий Тихий в X в ответ на слова президента Словакии.

Напомним

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил о "немедленных" переговорах между россией и Украиной, а также о "вынужденных территориальных уступках". 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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