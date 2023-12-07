МИД Британии вызвал посла рф из-за хакерских атак
Киев • УНН
Великобритания ввела санкции и вызвала российского посла после разоблачения кибератак российской разведки на высокопоставленные британские объекты. Атаки рф имели целью вмешательство в британскую политику, но не увенчались успехом.
Великобритания разоблачила ряд попыток российских спецслужб провести кибератаки на государственный сектор и организации в стране. В ответ на это министерство иностранных дел Великобритании ввело санкции в отношении лиц, причастных к атакам и вызвало российского посла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.
Детали
Сегодня (7 декабря) Великобритания и ее союзники разоблачили серию попыток российских разведывательных служб атаковать высокопоставленных лиц и организации с помощью киберопераций. Правительство Великобритании считает, что это было сделано с намерением использовать полученную информацию для вмешательства в политику и демократические процессы Соединенного Королевства
В Британии ответственным за ряд операций кибершпионажа определили подразделение российской разведки фсб - "Центр 18".
Кибератаки осуществлялись группой Star Blizzard, которая, по данным Британии почти наверняка подчиняется "Центру 18" фсб рф.
Хотя некоторые атаки привели к утечке документов, попытки вмешательства в политику и демократию Великобритании не были успешными
В частности, Великобритания установила, что фсб через деятельность, осуществляемую Star Blizzard, причастна к взлому торговых документов между Великобританией и США, утечка которых произошла перед всеобщими выборами 2019 года.
После расследования, проведенного Национальным агентством по борьбе с преступностью, Великобритания сегодня ввела санкции в отношении членов Star Blizzard за их участие в подготовке хакерских атак, которая привела к несанкционированному доступу и утечке конфиденциальных данных. Один из них - действующий офицер разведки фсб рф.
Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития также вызвало российского посла, чтобы выразить глубокую озабоченность Великобритании относительно постоянных попыток россии использовать киберпространство для вмешательства в политические и демократические процессы в Великобритании и за ее пределами
Дополнение
Накануне Великобритания расширила санкции против рф, включив в них компании из Беларуси, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, а также российских производителей оружия и организации, связанные с группой Вагнера.
МИД Британии вызвал посла рф из-за хакерских атак
Великобритания ввела санкции и вызвала российского посла после разоблачения кибератак российской разведки на высокопоставленные британские объекты. Атаки рф имели целью вмешательство в британскую политику, но не увенчались успехом.
До конца года США передадут Украине все 14 заказанных комплексов Vampire
В декабре 2023 года США завершат поставку в Украину всех 14 систем противодействия беспилотникам Vampire, которые предназначены для обнаружения и перехвата беспилотников.
Электрозавод пылает в рф: что известно
На электрозаводе в москве произошел пожар, на место происшествия выехали пожарные. Завод, основанный в 1928 году, производит электротехническое оборудование.
Урсула фон дер Ляйен возглавила рейтинг Forbes "100 самых влиятельных женщин мира"
Урсула фон дер Ляйен возглавила список самых влиятельных женщин по версии Forbes 2023 года, за ней следует президент ЕЦБ и вице-президент США Камала Харрис. Список базируется на деньгах, средствах массовой информации, влиянии и влиятельности.
Украина зарегистрировала уже более 111 тысяч военных преступлений рф - Генпрокурор
Украина зарегистрировала более 111 000 военных преступлений, совершенных россией, 463 подозреваемых были идентифицированы и 70 осуждены.
Украина вернула более 520 депортированных детей - Омбудсмен
Более 520 депортированных украинских детей были возвращены, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Апелляционный суд оставил Дубинского под стражей
Киевский суд оставил народного депутата Александра Дубинского, подозреваемого в государственной измене, под стражей до 12 января 2024 года без права внесения залога.
СМИ: дроны для военных горсовет Винницы закупает только вместе с пиаром Гройсмана
Правильная инициатива с самого начала получила окраску пиар-кампании конкретной политической силы - "Украинской стратегии Гройсмана" и ее лидера Владимира Гройсмана.
Металлоискатели, рамки и работник полиции: в образовательных учреждениях усилят безопасность
Каждое учебное заведение будет оборудовано металлоискателями. Также появятся дежурные полицейские для обеспечения безопасности детей, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Зеленский ввел новые санкции против 185 россиян и 181 компании
Президент Украины Зеленский ввел санкции против 185 россиян и 181 компании, которые предусматривают блокирование активов и прекращение торговых операций.