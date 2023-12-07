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МИД Британии вызвал посла рф из-за хакерских атак

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 14:55  •  10430 просмотра

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Великобритания ввела санкции и вызвала российского посла после разоблачения кибератак российской разведки на высокопоставленные британские объекты. Атаки рф имели целью вмешательство в британскую политику, но не увенчались успехом.

Великобритания разоблачила ряд попыток российских спецслужб провести кибератаки на государственный сектор и организации в стране. В ответ на это министерство иностранных дел Великобритании ввело санкции в отношении лиц, причастных к атакам  и вызвало российского посла.  Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства Британии. 

Детали 

Сегодня (7 декабря) Великобритания и ее союзники разоблачили серию попыток российских разведывательных служб атаковать высокопоставленных лиц и организации с помощью киберопераций. Правительство Великобритании считает, что это было сделано с намерением использовать полученную информацию для вмешательства в политику и демократические процессы Соединенного Королевства

- говорится в сообщении правительства Великобритании.

В Британии ответственным за ряд операций кибершпионажа определили подразделение российской разведки фсб - "Центр 18".

Кибератаки осуществлялись группой Star Blizzard, которая, по данным Британии почти наверняка подчиняется "Центру 18" фсб рф.

Хотя некоторые атаки привели к утечке документов, попытки вмешательства в политику и демократию Великобритании не были успешными

- отмечается в сообщении правительства.

В частности, Великобритания установила, что фсб  через деятельность, осуществляемую Star Blizzard,  причастна к взлому торговых документов между Великобританией и США, утечка которых произошла перед всеобщими выборами 2019 года. 

После расследования, проведенного Национальным агентством по борьбе с преступностью, Великобритания сегодня ввела санкции в отношении членов Star Blizzard за их участие в подготовке хакерских атак, которая привела к несанкционированному доступу и утечке конфиденциальных данных. Один из них - действующий офицер разведки  фсб рф. 

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития также вызвало российского посла, чтобы выразить глубокую озабоченность Великобритании относительно постоянных попыток россии использовать киберпространство для вмешательства в политические и демократические процессы в Великобритании и за ее пределами

- отмечается в сообщении.

Дополнение

Накануне Великобритания расширила санкции против рф, включив в них компании из Беларуси, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, а также российских производителей оружия и организации, связанные с группой Вагнера.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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МИД Британии вызвал посла рф из-за хакерских атак

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