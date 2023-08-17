Microsoft выпустил обновление, которое блокирует пиратские копии Windows
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Корпорация Microsoft выпустила августовские обновления безопасности для Windows 10 и Windows 11. Теперь штатная программа защиты Windows Defender умеет распознавать и блокировать программу-активатор пиратских версий ОС AutoKMS, сообщает Microsoft, пишет УНН.
Детали
Microsoft выпустила августовские обновления безопасности для операционной системы Windows 10 и Windows 11, а также для серверов. Обновление для 10 наконец исправило проблему с Intel DirectX в старой версии Windows 10. Отдельное обновление получил встроенный антивирус Windows Defender.
Теперь базовый антивирус, среди прочего, умеет фиксировать и блокировать программу-активатор пиратских версий Windows AutoKMS (Key Management Service). Именно эта программа является одним из самых популярных в мире инструментов для обхода системы лицензирования Microsoft.
Ранее Microsoft сообщали, что каждая пятая копия операционной системы Microsoft в мире установлена нелегально.
Справочно
AutoKMS – программа, используемая для взлома продуктов Microsoft (Windows, Microsoft Office). Программа подменяет данные для бесплатной активации незарегистрированных копий продуктов Microsoft. Программа подключается к удаленным серверам, чтобы имитировать процесс активации Microsoft KMS. Затем программа "активирует" лицензию на срок до 180 дней.
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