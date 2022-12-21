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Мы обязаны перерезать логистику врагу: Малюк о взрыве на Крымском мосту

Киев • УНН

 • 391004 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Украина обязана перерезать логистику врагу на Крымском мосту. Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1», передает корреспондент УНН.

Цитата

«Крымский мост. Согласно нормам международного права, нормам действующего законодательства Украины, обычаям и традициям введения войны и исходя из анализа оперативной обстановки, мы просто обязаны там перерезать логистику врагу. Вместе с тем сегодня вообще я не могу это прокомментировать и рассказать детали», - рассказал Малюк.

Дополнение

Утром 8 октября на керчинском мосту в Крыму произошел взрыв.

Взрыв на крымском мосту ухудшил логистику оккупантов.

В федеральной службе безопасности рф заявили, что организатором подрыва Крымского моста якобы является начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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