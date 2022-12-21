Ми зобов'язані перерізати логістику ворогу: Малюк про вибух на Кримському мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Очільник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що Україна зобов'язана перерізати логістику ворогу на Кримському мосту. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1», передає кореспондент УНН.
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«Кримський міст. Відповідно до норм міжнародного права, до норм чинного законодавства України, звичаїв та традицій введення війни й виходячи з аналізу оперативної обстановки, ми просто зобов'язані там перерізати логістику ворогу. Разом з тим сьогодні на загал я не можу це прокоментувати й розповісти деталі», - розповів Малюк.
Доповнення
Зранку 8 жовтня на керчинському мосту в Криму стався вибух.
Вибух на кримському мосту погіршив логістику окупантів.
У федеральній службі безпеки рф заявили, що організатором підриву Кримського мосту нібито є начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.