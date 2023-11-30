"Мы уничтожим ХАМАС": Нетаньяху после встречи с Блинкеном

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил что Израиль поклялся уничтожить ХАМАС. Об этом говорится на его странице в соцсети Х, передает УНН.

детали

встреча двух лидеров состоялась незадолго после палестинского теракта в Израиле под которого погибли по меньшей мере три человека.

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Во время встречи Нетаньяху вспоминая о сегодняшнем теракте подчеркнул, что это тот самый ХАМАС, который совершил резню 7 октября. Премьер-министр Израиля подчеркнул, что ХАМАС пытается уничтожить всех израильтян.

Я сказал ему, что мы поклялись, и я поклялся уничтожить ХАМАС. Ничто нас не остановит - заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Дополнение

Нетаньяху подчеркнул, что война будет продолжаться пока Израиль не освободит всех заложников и не получит гарантии, что Сектор Газа не будет представлять угрозы.

Вместо этого государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул необходимость защиты гражданского населения на юге Газы. Он также призвал Израиль принять все возможные меры, чтобы избежать вреда гражданскому населению.

Напомним

30 в ноябре двое мужчин открыли стрельбу в Иерусалиме, убив троих и ранив по меньшей мере шесть человек. Жертвами стрельбы стали трое - 24-летняя женщина погибла на месте, 70-летний судья-раввин Элимелех Вассерман и пожилая женщина скончались в больнице. Еще шестеро ранены, некоторые из них в критическом состоянии.

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