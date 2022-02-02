Мы никогда не просили партнеров направить в Украину войска - Кулеба

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Украина никогда не просила западных партнеров направить в страну войска, чтоб те воевали на ее стороне. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных журналистов в среду, передает УНН.