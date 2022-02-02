Ми ніколи не просили партнерів направити в Україну війська – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Україна ніколи не просила західних партнерів направити в країну війська, щоб ті воювали на її боці. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних журналістів у середу, передає УНН.
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“Україна засвоїла гіркий урок. Зрештою, ви можете розраховувати тільки на себе. І саме тому ми ніколи не піднімали питання про те, щоб просити зарубіжні країни направити свої війська для боротьби за нас", — заявив міністр.
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Він наголосив, що за Україну воює українська армія, а громадяни захищають свою землю.
У той же час, за словами дипломата, набагато легше протистояти російській агресії з підтримкою друзів, організованою за трьома напрямками: дипломатія і політичне “спілкування, санкції і військова оборона.
Зрештою, я повністю довіряю нашій здатності захистити країну", — додав Кулеба.
Додамо
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії і посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових знаходяться на відстані 200 км і 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.