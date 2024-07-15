Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время брифинга, что Украина нанесла мощные удары по генерирующим объектам в россии, передает корреспондент УНН.

Сейчас все думают, как сохранить энергетику. Сохранение нашей энергетики зависит и от того, что мы нанесли мощные удары по генерирующим объектам РФ. Теперь мы можем говорить с партнерами, о том, что мы можем решить вопрос энергетической безопасности, потому что это для всех важно - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский выразил позицию Украины относительно прекращения атак на российские НПЗ и озвучил "формулу" их прекращения.