Мы будем находить все возможности, чтобы закончить войну быстрее и справедливо - Зеленский

Украина будет находить все возможности, чтобы закончить полномасштабную войну, которую начала рф быстрее и справедливо. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью христианскому медиа CBN News, передает УНН.

Только после инаугурации (Дональда Трампа - ред.) мы сможем по всем деталям разбираться. Это юридически будет чисто. Мы будем находить все возможности, чтобы закончить эту войну быстрее и справедливо. Здесь мне задается, что мы с новым президентом США (Трампом - ред.) на одной стороне. Он действительно хочет завершить войну. Мы украинцы очень хотим завершить (войну - ред.),

Зеленский отметил, что Трамп понимает, что Америка не может быть слабой, "не может проиграть Украину".

Если Украина будет слабая, если позиция США будет не сильной, взрывы войны будут в других уголках мира. И это мы говорим не только о Европе, где есть высокие риски, как Балканы, как страны Балтии, которые были частью советского союза,