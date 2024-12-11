Мы будем находить все возможности, чтобы закончить войну быстрее и справедливо - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о поиске возможностей быстрого завершения войны после инаугурации Трампа. По его словам, новоизбранный президент США понимает важность поддержки Украины и стремится к справедливому миру.
Украина будет находить все возможности, чтобы закончить полномасштабную войну, которую начала рф быстрее и справедливо. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью христианскому медиа CBN News, передает УНН.
Только после инаугурации (Дональда Трампа - ред.) мы сможем по всем деталям разбираться. Это юридически будет чисто. Мы будем находить все возможности, чтобы закончить эту войну быстрее и справедливо. Здесь мне задается, что мы с новым президентом США (Трампом - ред.) на одной стороне. Он действительно хочет завершить войну. Мы украинцы очень хотим завершить (войну - ред.),
Зеленский отметил, что Трамп понимает, что Америка не может быть слабой, "не может проиграть Украину".
Если Украина будет слабая, если позиция США будет не сильной, взрывы войны будут в других уголках мира. И это мы говорим не только о Европе, где есть высокие риски, как Балканы, как страны Балтии, которые были частью советского союза,
Зеленский: должны сделать все, чтобы в 2025 году война закончилась дипломатическими путями16 нояб. 2024, 10:49 • 44068 просмотров
Дополнение
Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что избранный президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном 7 декабря повторил, что хочет немедленного прекращения огня в Украине и переговоров для быстрого окончания войны.
В интервью Paris Match Дональд Трамп заявил, что урегулирование войны в Украине является для него главным приоритетом, хотя и ситуация на Ближнем Востоке для него не менее важна.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявлял, что после встречи Зеленского с Трампом в Париже стало понятно, что Трамп настроен на прекращение войны, развязанной Россией в Украине.