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Международный день памяти жертв преступлений геноцида - россия ответит за свои преступления против украинского народа

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 05:40  •  14226 просмотра

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9 декабря весь мир чтит память жертв геноцида, вспоминая исторические зверства, такие как Холокост, Голодомор, Резня в Сребренице и другие массовые убийства по этническим национальным, религиозным или другим признакам. Война России против Украины - это тоже акт геноцида.

Сегодня, девятого декабря, во многих странах мира чтят память жертв преступлений геноцида, пишет УНН.

Событие было основано Организацией Объединенных Наций в 2015 году в честь того, что именно 9 декабря 1948 года была принята Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Наиболее ужасные случаи геноцида

В ХХ веке десятки миллионов людей стали жертвами этнических чисток, жестоких убийств по национальным или религиозным признакам: убийства армян турками-османами в 1915-20-х годах, Холокост, массовые убийства представителями народности хуту своих оппонентов из народности тутси в Руанде в 1994 году, убийства сербами боснийских мусульман - Резня в Сребренице.

Отдельной строкой в этом списке стоит Голодомор украинского народа 192-33 годов, устроенный советской властью, жертвами которого стали до 10-ти миллионов человек.

российская агрессия - современный геноцид

Полномасштабная агрессия является очередной попыткой россии геноцида украинцев. Более 6-тысяч мирных людей, которые были убиты в результате обстрелов и ракетных ударов, почти 20 тысяч детей насильно вывезенных в РФ. И это только официальные цифры.

Еще предстоит узнать, сколько украинцев было замучено на временно оккупированных территориях.

Даже представители Международного уголовного суда, которые имеют опыт фиксации подобных преступлений, а теперь помогают специалистам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз документировать последствия российской агрессии, впервые столкнулись с такими масштабами геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и преступлений агрессии.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

Общество
Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду – росія відповість за свої злочини проти українського народу
International Genocide Remembrance Day - Russia will be held accountable for its crimes against the Ukrainian people
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Международный день памяти жертв преступлений геноцида - россия ответит за свои преступления против украинского народа

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