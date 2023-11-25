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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами: ситуация в Украине

Киев  •  УНН

25 ноябрь 2023, 05:17  •  39188 просмотра

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Во всем мире 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами, почтив память сестер Мирабаль и способствуя прекращению гендерного насилия. Ведь статистика свидетельствует о высоком уровне насилия во всем мире.

Сегодня, 25 ноября, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Событие было основано в 1999 году решением Генеральной ассамблеи ООН, пишет УНН.

История события, статистика

Именно 25 ноября 1960 года в Доминиканской республике были жестко убиты сестры Мирабаль - Патрия, Минерва и Мария-Тереза. Сестры были участницами подполья, которое боролось с диктатором Рафаэлем Трухильо. И именно по его приказу были уничтожены.

В 1993 году ООН утвердила специальную Декларацию с призывами полного искоренения любого насилия в отношении женщин.

Символом сегодняшнего события является лента, которую надевают мужчины в знак того, что они сами не будут совершать насилие над женщинами, и не будут замалчивать подобные факты.

По разным статистическим данным, около 70% женщин в мире подвергаются насилию в той или иной форме, 35% женщин хотя бы раз были избиты или изнасилованы.

Из 10 случаев торговли людьми - 7 приходится на женщин, из них 80%  - становятся жертвами сексуальной эксплуатации.

Ситуация в Украине

Различные общественные организации приводят данные, что ежегодно в Украине более одного миллиона женщин страдают от побоев и изнасилований в результате домашнего изнасилований в результате домашнего насилия.

Около 600 женщин в Украине ежегодно погибают от рук домашних тиранов.

Несмотря на то, что с 2019 года домашнее насилие является отдельным уголовным преступлением, многие его факты замалчиваются.

При этом, около 20% женщин, говорят, что заслуживают таких действий по отношению к себе.

В Украине за 9 месяцев этого года в Украине зарегистрировали 5 тысяч уголовных правонарушений относительно домашнего насилия.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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