Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами: ситуация в Украине

Сегодня, 25 ноября, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Событие было основано в 1999 году решением Генеральной ассамблеи ООН, пишет УНН.

История события, статистика

Именно 25 ноября 1960 года в Доминиканской республике были жестко убиты сестры Мирабаль - Патрия, Минерва и Мария-Тереза. Сестры были участницами подполья, которое боролось с диктатором Рафаэлем Трухильо. И именно по его приказу были уничтожены.

В 1993 году ООН утвердила специальную Декларацию с призывами полного искоренения любого насилия в отношении женщин.

Символом сегодняшнего события является лента, которую надевают мужчины в знак того, что они сами не будут совершать насилие над женщинами, и не будут замалчивать подобные факты.

По разным статистическим данным, около 70% женщин в мире подвергаются насилию в той или иной форме, 35% женщин хотя бы раз были избиты или изнасилованы.

Из 10 случаев торговли людьми - 7 приходится на женщин, из них 80% - становятся жертвами сексуальной эксплуатации.

Ситуация в Украине

Различные общественные организации приводят данные, что ежегодно в Украине более одного миллиона женщин страдают от побоев и изнасилований в результате домашнего изнасилований в результате домашнего насилия.

Около 600 женщин в Украине ежегодно погибают от рук домашних тиранов.

Несмотря на то, что с 2019 года домашнее насилие является отдельным уголовным преступлением, многие его факты замалчиваются.

При этом, около 20% женщин, говорят, что заслуживают таких действий по отношению к себе.

В Украине за 9 месяцев этого года в Украине зарегистрировали 5 тысяч уголовных правонарушений относительно домашнего насилия.