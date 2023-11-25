Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами: ситуация в Украине
Киев • УНН
Во всем мире 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами, почтив память сестер Мирабаль и способствуя прекращению гендерного насилия. Ведь статистика свидетельствует о высоком уровне насилия во всем мире.
Сегодня, 25 ноября, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Событие было основано в 1999 году решением Генеральной ассамблеи ООН, пишет УНН.
История события, статистика
Именно 25 ноября 1960 года в Доминиканской республике были жестко убиты сестры Мирабаль - Патрия, Минерва и Мария-Тереза. Сестры были участницами подполья, которое боролось с диктатором Рафаэлем Трухильо. И именно по его приказу были уничтожены.
В 1993 году ООН утвердила специальную Декларацию с призывами полного искоренения любого насилия в отношении женщин.
Символом сегодняшнего события является лента, которую надевают мужчины в знак того, что они сами не будут совершать насилие над женщинами, и не будут замалчивать подобные факты.
По разным статистическим данным, около 70% женщин в мире подвергаются насилию в той или иной форме, 35% женщин хотя бы раз были избиты или изнасилованы.
Из 10 случаев торговли людьми - 7 приходится на женщин, из них 80% - становятся жертвами сексуальной эксплуатации.
Ситуация в Украине
Различные общественные организации приводят данные, что ежегодно в Украине более одного миллиона женщин страдают от побоев и изнасилований в результате домашнего изнасилований в результате домашнего насилия.
Около 600 женщин в Украине ежегодно погибают от рук домашних тиранов.
Несмотря на то, что с 2019 года домашнее насилие является отдельным уголовным преступлением, многие его факты замалчиваются.
При этом, около 20% женщин, говорят, что заслуживают таких действий по отношению к себе.
В Украине за 9 месяцев этого года в Украине зарегистрировали 5 тысяч уголовных правонарушений относительно домашнего насилия.
Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами: ситуация в Украине
Во всем мире 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами, почтив память сестер Мирабаль и способствуя прекращению гендерного насилия. Ведь статистика свидетельствует о высоком уровне насилия во всем мире.
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