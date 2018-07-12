Мэй рассказала о гордости за сборную Англии после поражения от Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что несмотря на поражение в полуфинале чемпионата мира по футболу, страна гордится футболистами сборной Англии. Об этом она написала на своей странице в Twitter, сообщает УНН.
“Не вышло в этот раз, но это было великое путешествие, которое заставило страну гордиться”, — сообщила Мэй.
Ранее сборная Англии уступила Хорватии в полуфинале ЧМ-2018. Британцы открыли счет на пятой минуте — Киран Триппье поразил ворота соперников, во втором тайме хорватский полузащитник Иван Перишич сравнял счет. В овертайме нападающий Хорватии Марио Манджукич забил англичанам гол и привел свою команду к победе.
Это первый раз, когда Хорватия выходит в финал чемпионата мира по футболу, матч за титул чемпиона пройдет в воскресенье, 15 июля, соперниками хорватов будут футболисты из Франции.
Как сообщал УНН, Меркель и Мэй появились на саммите НАТО в наряде одинакового цвета.