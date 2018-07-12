Мей розповіла про гордість за збірну Англії після поразки від Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що незважаючи на поразку в півфіналі чемпіонату світу з футболу, країна пишається футболістами збірної Англії. Про це вона написала на своїй сторінці в Twitter, інформує УНН.
“Не вийшло цього разу, але це була велика подорож, яка змусила країну пишатися”, — повідомила Мей.
Раніше збірна Англії поступилася Хорватії в півфіналі ЧС-2018. Британці відкрили рахунок на п’ятій хвилині — Кіран Тріпп’є вразив ворота суперників, у другому таймі хорватський півзахисник Іван Перішич зрівняв рахунок. В овертаймі нападник Хорватії Маріо Манджукич забив англійцям гол і привів свою команду до перемоги.
Це перший раз, коли Хорватія виходить у фінал чемпіонату світу з футболу, матч за титул чемпіона пройде в неділю, 15 липня, суперниками хорватів будуть футболісти з Франції.
Як повідомляв УНН, Меркель і Мей з’явились на саміті НАТО у вбранні однакового кольору.