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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 101820 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 117240 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 137697 просмотра

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8 марта, 10:25 • 143549 просмотра

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7 марта, 19:45 • 181310 просмотра

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7 марта, 17:42 • 156721 просмотра

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Мэй поздравила Эрдогана с победой на выборах

Мэй поздравила Эрдогана с победой на выборах

Киев  •  УНН

 • 11061 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции и подчеркнула важность отношений двух стран. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы британского правительства, передает УНН.

“Премьер-министр сегодня вечером позвонила президенту Турции Эрдогану, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах”, — говорится в распространенном коммюнике.

Мэй “подтвердила важность двусторонних отношений между Соединенным Королевством и Турцией и выразила желание продолжать работать в партнерстве с президентом Эрдоганом и его правительством над общими приоритетами, включая сотрудничество в сферах безопасности, торговли и инвестиций, а также по Сирии и поддержки политического урегулирования на Кипре”.

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции прошли 24 июня. Президентскую гонку выиграл Эрдоган, набравший 52,5%, а его главный конкурент, кандидат от Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, получил 30,7% голосов избирателей. В соответствии с принятыми ранее поправок в конституцию после официального обнародования результатов страна перейдет от парламентской к президентской форме правления.

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