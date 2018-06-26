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Мей привітала Ердогана з перемогою на виборах

Мей привітала Ердогана з перемогою на виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза ​​Мей привітала Реджепа Таїпа Ердогана з переобранням на пост президента Туреччини і наголосила на важливості відносин двох країн. Про це в понеділок повідомила прес-служба глави британського уряду, інформує УНН.

“Прем’єр-міністр сьогодні ввечері зателефонувала президенту Туреччини Ердогану, щоб привітати його з перемогою на президентських виборах”, — йдеться в поширеному комюніке.

Мей “підтвердила важливість двосторонніх відносин між Сполученим Королівством і Туреччиною та висловила бажання продовжувати працювати у партнерстві з президентом Ердоганом і його урядом над загальними пріоритетами, включаючи співробітництво в сферах безпеки, торгівлі та інвестицій, а також по Сирії і підтримки політичного врегулювання на Кіпрі”.

Дострокові президентські та парламентські вибори у Туреччині пройшли 24 червня. Президентську гонку виграв Ердоган, який набрав 52,5%, а його головний конкурент, кандидат від Народно-республіканської партії Мухаррем Індже, отримав 30,7% голосів виборців. Відповідно до прийнятих раніше поправок до конституції після офіційного оприлюднення результатів країна перейде від парламентської до президентської форми правління.

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