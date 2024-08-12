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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

Метеорный поток Персеиды: когда и как лучше всего наблюдать падающие звезды в этом году

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 10:06  •  17928 просмотра

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Пик метеорного потока Персеиды - сегодня в течение второй половины дня, и в вечернее время. Лучшее время для наблюдения - после полуночи до рассвета, когда можно увидеть до 100 метеоров в час невооруженным глазом.

Пик зрелища во вторник во второй половине дня. Вечером количество падающих звезд будет особенно большим, и это явление можно будет легко наблюдать невооруженным глазом.

Пишет УНН с ссылкой на ВВС и Tagesspiegel.

Детали

Метеорный поток Персеиды - один из лучших метеорных потоков года.

Основное зрелище ожидалось в эти выходные, впрочем кульминация продлится вплоть до вторника.

Эксперты утверждают, что лучшие шансы увидеть метеор появляются сразу после полуночи и заканчиваются примерно за час до восхода Солнца, но стоит проверить погоду в месте вашего пребывания.

Маршрут до Персеид

Персей находится в непосредственной близости от созвездий Кассиопеи и Жирафа.

Image

[Совет:

найдите созвездие Большой Медведицы;

затем найдите заднюю ось Воза (Большой Ковш);

далее вытяните эту ось вверх, - вы должны достичь Полярной звезды;

Image

Снова удлините маршрут на такую же длину в том же направлении;

Теперь вы должны увидеть созвездие Кассиопеи, советует издание Tagesspiegel.

Справочно

Метеоры, официальное техническое название падающих звезд, - это маленькие частицы камней или пыли, которые сгорают в высоких слоях атмосферы. Но это также может быть освещение более крупных тел, расположенных дальше. Явление изучается в науке астрономии.

Доктор Грегори Браун, старший научный сотрудник отдела астрономии Королевской обсерватории в Гринвиче, сказал, что Персеиды - один из самых быстрых метеорных потоков.

"Они движутся со скоростью до 37 миль в секунду, но по размеру они не превышают частицы краски или песчинки, падающие в атмосферу", - сказал он.

Хотя это и вызывает это довольно яркое световое шоу, у них нет абсолютно никаких шансов упасть на землю. И даже если бы они это сделали, они настолько крошечные, что не причинят никакого вреда

- говорит специалист.

Можно загадывать желания во время звездопада

Мысль о том, что найденные падающие звезды исполняют желания, хорошо известна в народных представлениях многих стран. Но вокруг наблюдений метеоров ходят и другие мифы. Например, в Верхнем Пфальце считают, что там, где падающая звезда падает на землю, находится клад - как в сказке "Стернталь".

Напомним,

Ранее УНН рассказывал, что метеорный поток Дельта Аквариды озарит ночное небо, - речь шла о том, как наблюдать зрелищный звездопад.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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