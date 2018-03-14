Меркель вновь избрана канцлером Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Ангела Меркель в среду вновь была избрана парламентом Германии на пост федерального канцлера ФРГ - на четвертый срок подряд, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата бундестага. "Против" проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.
В этот же день А.Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами бундестага и членами бундесрата. Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу. Во второй половине дня в среду состоится первое заседание правительства.
На этом самый длинный в истории ФРГ процесс формирования нового правительства, длившийся 171 день, завершится. В кабинет министров вошли представители Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Подписано коалиционное соглашение и сформировано новое правительство ФРГ было только 12 марта 2018 года после напряженных переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ.