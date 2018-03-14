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Меркель знову обрали канцлером Німеччини

Меркель знову обрали канцлером Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Ангела Меркель в середу знову була обрана парламентом Німеччини на посаду федерального канцлера ФРН - на четвертий термін поспіль, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Кандидатуру голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) підтримали 364 депутати бундестагу. "Проти" проголосували 315 парламентарів, ще 9 осіб утрималися.

У цей же день А.Меркель отримає з рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра грамоту про призначення на посаду канцлера. Потім очільницю нового уряду приведуть до присяги перед депутатами бундестагу і членами бундесрату. Слідом за цим грамоти про призначення від президента отримають члени кабінету міністрів, які потім також складуть присягу. У другій половині дня в середу відбудеться перше засідання уряду.

На цьому найдовший в історії ФРН процес формування нового уряду, який тривав 171 день, завершиться. До кабінету міністрів увійшли представники Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Підписано коаліційну угоду і сформовано новий уряд ФРН було лише 12 березня 2018 року після напружених переговорів між ХДС/ХСС і СДПН.

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