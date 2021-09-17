Меркель с Макроном обсудили Афганистан, Украину и Беларусь

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон и в дальнейшем выступают за тесную координацию усилий двух стран по международным вопросам. Во время встречи в Париже в четверг, 16 сентября, они обсудили ситуацию в Афганистане, а также отношения с восточными соседками ЕС — Украиной и Беларусью. Макрон также подчеркнул, что скоординированная европейская линия необходима также в вопросах отношений со странами региона Сахель, Ливией и Ираном, передает УНН со ссылкой на DW.