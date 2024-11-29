Меркель видит переговоры о прекращении войны рф в Украине как "параллельный" путь - dpa

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не только в интересах Украины, "но и в наших интересах", чтобы российский диктатор владимир путин не выиграл войну, при этом заявив, что "всегда нужно параллельно рассматривать дипломатические решения", сообщает dpa, пишет УНН.

Детали

"россия не должна выиграть эту войну", - подчеркнула Меркель в ток-шоу на общественном вещателе ZDF в четверг вечером.

"Не только в интересах Украины, но и в наших интересах, чтобы путин не выиграл эту войну", - указала она. По ее словам, как канцлер она делала все, чтобы предотвратить такую эскалацию.

"Это грубое нарушение международного права, которое он [президент россии владимир путин] совершил в отношении Украины", - сказала Меркель.

Однако бывший канцлер ФРГ, как отмечается, также заявила, что "всегда нужно параллельно рассматривать дипломатические решения". Это не должно быть обсуждено прямо сейчас, а когда наступит подходящее время, которое она не уточнила, пишет издание.

"Меркель подчеркнула свою поддержку того, что правительство Германии делает для Украины, и предположила, что Украине будет непросто одержать победу над своим гораздо большим соседом россией", - указывает издание, не приводя при этом цитаты.

"Тем не менее, я поддерживаю все, что делает международное сообщество, чтобы поставить Украину в хорошую позицию", - сказала Меркель.

Меркель призналась в мемуарах, что блокировала вступление Украины в НАТО из-за страха перед РФ