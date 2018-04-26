Меркель поедет к Трампу вслед за Макроном

Их визиты считают командной попыткой убедить президента США Дональда Трампа не выходить из ядерного соглашения с Ираном и сделать исключение для стран ЕС в вопросе о пошлинах на сталь и алюминий, пишет издание.

С Меркель у Трампа сложились более прохладные отношения, чем с Макроном. СМИ напоминают о том, что в ходе первой встречи с канцлером в марте 2017 года Трамп отказался пожать ей руку. После этого лидеры не разговаривали в течение пяти месяцев, до телефонной беседы 1 марта.

Директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли сказала журналистам, что визиты двух европейских лидеров пройдут под лозунгом "спасем ядерное соглашение с Ираном". А директор центра Маргарет Тэтчер в фонде Heritage Нил Гардинер полагает, что подход Меркель к администрации Трампа будет более конфронтационным, нежели у Макрона.

В ходе своего визита Макрон неоднократно призывал Трампа и конгресс США не выходить из заключенного в 2015 году соглашения между Ираном и шестью мировыми державами (США, Великобританией, Германией, Францией, Россией и Китаем), которое призвано ограничить ядерную программу Ирана в обмен на смягчение губительных для его экономики санкций.

Другой ключевой темой визита Меркель станет трансатлантическая торговля. Как отметил заместитель директора европейской программы Центра стратегических и международных исследований Джефф Ратке, для Германии этот вопрос особенно актуален.

"Германия - крупнейшая экономика ЕС. Ее основной двигатель - торговля. Я бы хотел подчеркнуть, что ЕС неизбежно отомстит, если США не сделают для него исключения в вопросе пошлин на алюминий и сталь, так что здесь присутствует некоторая угроза ответных мер", – отметил он.

Как ожидается, в ходе двусторонней встречи также будет обсуждаться важная роль НАТО и урегулирование ситуации в Сирии.