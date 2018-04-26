Меркель поедет к Трампу вслед за Макроном
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу приедет с однодневным рабочим визитом в Вашингтон, сразу после трехдневного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.
Их визиты считают командной попыткой убедить президента США Дональда Трампа не выходить из ядерного соглашения с Ираном и сделать исключение для стран ЕС в вопросе о пошлинах на сталь и алюминий, пишет издание.
С Меркель у Трампа сложились более прохладные отношения, чем с Макроном. СМИ напоминают о том, что в ходе первой встречи с канцлером в марте 2017 года Трамп отказался пожать ей руку. После этого лидеры не разговаривали в течение пяти месяцев, до телефонной беседы 1 марта.
Директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли сказала журналистам, что визиты двух европейских лидеров пройдут под лозунгом "спасем ядерное соглашение с Ираном". А директор центра Маргарет Тэтчер в фонде Heritage Нил Гардинер полагает, что подход Меркель к администрации Трампа будет более конфронтационным, нежели у Макрона.
В ходе своего визита Макрон неоднократно призывал Трампа и конгресс США не выходить из заключенного в 2015 году соглашения между Ираном и шестью мировыми державами (США, Великобританией, Германией, Францией, Россией и Китаем), которое призвано ограничить ядерную программу Ирана в обмен на смягчение губительных для его экономики санкций.
Другой ключевой темой визита Меркель станет трансатлантическая торговля. Как отметил заместитель директора европейской программы Центра стратегических и международных исследований Джефф Ратке, для Германии этот вопрос особенно актуален.
"Германия - крупнейшая экономика ЕС. Ее основной двигатель - торговля. Я бы хотел подчеркнуть, что ЕС неизбежно отомстит, если США не сделают для него исключения в вопросе пошлин на алюминий и сталь, так что здесь присутствует некоторая угроза ответных мер", – отметил он.
Как ожидается, в ходе двусторонней встречи также будет обсуждаться важная роль НАТО и урегулирование ситуации в Сирии.