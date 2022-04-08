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Мэра Немирова задержала полиция за стрельбу из автомата

Киев • УНН

 • 309044 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Полиция задержала за стрельбу из автомата мэра Немирова, что Винницкой области. Об этом сообщила полиция Винницкой области, пишет УНН.

Мэра Немирова задержала полиция за стрельбу из автомата

Цитата

"В Винницкой области полиция задержала мэра Немирова за стрельбу из автомата", - сказано в сообщении.

Мэром Немирова является Виктор Качур.

Детали

По данным полиции, 7 апреля в полицию поступило сообщение от местного волонтера о том, что глава города Немиров на территории городского совета стреляет из автоматического оружия.

Со слов потерпевшего, он, как представитель волонтерской организации, принес в мэрию гуманитарную помощь для ВСУ: карематы и другие вещи. И между ним и главой города возник конфликт.

"Во время спора мэр угрожал волонтеру физической расправой, нанес несколько ударов и выстрелил в воздух из автомата. Пострадавший успел покинуть территорию государственного учреждения и вызвал полицию. Пострадавших нет", - указали в полиции.

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