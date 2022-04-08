Мера Немирова затримала поліція за стрілянину з автомата
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Поліція затримала за стрілянину з автомата мера Немирова, що на Вінниччині. Про це повідомила поліція Вінницької області, пише УНН.
Цитата
"На Вінниччині поліція затримала мера Немирова за стрілянину з автомата", - сказано у повідомленні.
Мером Немирова є Віктор Качур.
Деталі
За даними поліції, 7 квітня до поліції надійшло повідомлення від місцевого волонтера про те, що очільник міста Немирів на території міської ради стріляє з автоматичної зброї.
Зі слів потерпілого, він, як представник волонтерської організації, приніс до мерії гуманітарну допомогу для ЗСУ: каремати та інші речі. Й між ним та головою міста виник конфлікт.
"Під час суперечки мер погрожував волонтеру фізичною розправою, наніс кілька ударів та вистрелив в повітря з автомата. Потерпілий встиг покинути територію державної установи і викликав поліцію. Постраждалих немає", - вказали у поліції.