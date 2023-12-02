Меняем прямо на поле боя: Зеленский заявил, что часто обмены пленными происходят не очень публично

Президент Владимир Зеленский заявил, что очень часто обмен военнопленными с россией происходит не очень публично, иногда обмен происходит прямо на поле боя. Об этом он заявил в интервью Associated Press, передает корреспондент УНН.

За последнее полугодие вернули немного (военнопленных - ред.) Вернули около ста человек. За все это время вернули несколько тысяч человек и еще несколько тысяч в плену - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина борется за каждого военнопленного.

"Мы наполняем обменный фонд, в этом смысле это легче чем с депортированными детьми, потому что здесь идет наполнение пленных и потом идет обмен. Очень часто мы обмениваем не так громко, не так очень публично. Скажу откровенно меняем прямо на поле боя, когда есть у нас их 10 пленных, а у них есть несколько наших ребят и мы обмениваем, по разному бывает. То есть обмены есть не только глобальные, есть и местные. На все это есть поручения у командиров, они знают, что им делать", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Руководитель пресс-службы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Украине Петр Яценко заявлял, что начиная с лета, россия заморозила фактически обмены военнопленными. Причиной может быть попытка россии таким образом расшатать украинское общество.

Офис Уполномоченного по правам человека продолжает настаивать на создании россией совместной смешанной медицинской комиссии, ведь репатриация раненых и тяжелобольных военных должна происходить на постоянной основе. В Офисе пытаются достичь международного давления на рф.