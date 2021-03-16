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Медведчук оспаривает в Верховном Суде указ Зеленского о санкциях

Медведчук оспаривает в Верховном Суде указ Зеленского о санкциях

Киев  •  УНН

 • 16539 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук подал иск в Верховный Суд Украины о применении к нему санкций. Об этом сообщает пресс-служба ВС, передает УНН.

Цитата:

"16 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, которым обжалуется Указ Президента Украины от 19 февраля 2021 года № 64/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", а именно п. 7 доп. 1, согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что иску, поступившему в суд, присвоен регистрационный номер дела - № 9901/73/21.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новини", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал. Под санкции попали: "Новые коммуникации" - ZIK, "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" - "ПАРТНЕР ТВ", "ЛІДЕР ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ","ТВ ВИБІР" - 112 канал, "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" - основатель Тарас Козак, "Аріадна ТВ" - владелец Тарас Козак.

3 февраля Зеленский сначала прокомментировал введенные им санкции против телеканалов "ZIK", "NEWSONE" и "112", заявив, что Украина "решительно поддерживает свободу слова", а примененные ограничения - "трудное решение".

А потом заявил, что для этого были "конкретные основания", но почему-то не назвал их.

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