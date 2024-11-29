Медсестра погибла от атаки вражеского дрона в Херсоне

Сегодня, 29 ноября, российские оккупанты убили медсестру в Херсоне, сбросив боеприпасы с дрона. За прошедшие сутки из - за обстрелов рф в области погиб один человек, 1 человек погиб, еще 9-получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на областную прокуратуру и главу ОВА Александра Прокудина.

По данным областной прокуратуры, около 07: 50 Российские военные в очередной раз атаковали Днепровский район Херсона.

В результате удара беспилотника боеприпасом по гражданскому автомобилю погибла медицинская сестра одного из учреждений здравоохранения. она находилась в машине и скончалась на месте от полученных травм - рассказали в прокуратуре.

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По данным главы ОВА Прокудина, за прошедшие сутки, 28 ноября, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Белозерка, Камышаны, Садовое, Ромашковое, Томина Балка, Станислав, Берислав, дорожное, Золотая Балка, Монастырское, Нововоронцовка, Одрадокаменка и город Херсон.

российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 7 частных домов и административное здание. Также Оккупанты изувечили генератор, автобусы и частные автомобили.

"Из - за российской агрессии 1 человек погиб, еще 9 - получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

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