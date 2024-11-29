Медсестра погибла от атаки вражеского дрона в Херсоне
Киев • УНН
В Херсоне в результате атаки российского дрона погибла медсестра, которая находилась в гражданском автомобиле. За минувшие сутки оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов области, ранив 9 человек.
Сегодня, 29 ноября, российские оккупанты убили медсестру в Херсоне, сбросив боеприпасы с дрона. За прошедшие сутки из - за обстрелов рф в области погиб один человек, 1 человек погиб, еще 9-получили ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на областную прокуратуру и главу ОВА Александра Прокудина.
По данным областной прокуратуры, около 07: 50 Российские военные в очередной раз атаковали Днепровский район Херсона.
В результате удара беспилотника боеприпасом по гражданскому автомобилю погибла медицинская сестра одного из учреждений здравоохранения. она находилась в машине и скончалась на месте от полученных травм
Дополнение
По данным главы ОВА Прокудина, за прошедшие сутки, 28 ноября, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Белозерка, Камышаны, Садовое, Ромашковое, Томина Балка, Станислав, Берислав, дорожное, Золотая Балка, Монастырское, Нововоронцовка, Одрадокаменка и город Херсон.
российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 7 частных домов и административное здание. Также Оккупанты изувечили генератор, автобусы и частные автомобили.
"Из - за российской агрессии 1 человек погиб, еще 9 - получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.
Из - за атаки рф Херсон обесточен, возможны перебои с водой-мэр28 нояб. 2024, 07:08 • 12370 просмотров