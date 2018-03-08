McDonald's впервые в истории сменил логотип в честь 8 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's впервые в истории сменила логотип в честь Международного женского дня. Компания перевернула букву "M", чтобы получилась "W" (women "женщины"), передает УНН со ссылкой на CNN.
В среду, 7 марта, логотип перевернули только в одном ресторане в Калифорнии. В четверг "W" вместо "M" появится на сайте сети и в мобильных приложениях.
Кроме того, еще в ста заведениях персонал носить головные уборы и униформу с перевернутым логотипом.
По словам члена руководства McDonald's Уэнди Льюис, такое решение принято "в честь необычных достижений женщин во всем мире".
В сообщении отметили, что шесть из десяти менеджеров американских ресторанов McDonald's - женщины.
Напомним, сегодня в мире отмечают Международный женский день.